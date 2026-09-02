4 giây tả thực mối quan hệ của hai nàng hot WAGs bị so bì nhiều nhất làng bóng đá: Chu Thanh Huyền - Doãn Hải My

Gần một tuần trước, vào tối ngày 26/8, ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Sau tiếng còi mãn cuộc, sân Mỹ Đình trở thành đại hội ăn mừng tưng bừng khi các tuyển thủ cùng người thân hòa vào niềm vui chiến thắng. Hai nàng hot WAGs Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng nhanh chóng xuống khu vực sân để gặp chồng.

Trong đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ, Quang Hải và Văn Hậu đứng phía dưới sân chờ vợ. Doãn Hải My cùng Chu Thanh Huyền tìm cách lách qua đám đông và hàng rào bảo vệ trước khu vực khán đài VIP rồi bước xuống bậc thang dẫn xuống sân bóng. Nhưng thay vì đi thẳng xuống gặp chồng, bà xã Văn Hậu không quên quay lại phía Chu Thanh Huyền. Doãn Hải My đưa tay về phía Thanh Huyền, kéo và đỡ người chị cùng xuống sân. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng hành động rất tự nhiên này lại khiến nhiều người hâm mộ chú ý.

Ảnh: Công Minh

Bởi trong mắt công chúng, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My là hai nàng WAGs thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai đều sở hữu lượng người theo dõi lớn, có phong cách riêng và đều kết hôn với những tuyển thủ nổi tiếng là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Không ít lần, ngoại hình, phong cách thời trang hay cuộc sống hôn nhân của hai người bị đưa đem ra so bì, "mổ xẻ". Thậm chí từ lâu đã luôn tồn tại tin đồn cả hai hotgirl không thân thiết, mối quan hệ chỉ duy trì ở mức xã giao, "bằng mặt không bằng lòng".

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu là người chụp ảnh cho vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền trong ngày ăn mừng vô địch, thể hiện mỗi quan hệ thân thiết (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng phía sau những cuộc so sánh trên mạng, hai cô gái lại nhiều lần cho thấy mối quan hệ khá thân thiết. Họ cùng xuất hiện trong các dịp quan trọng của đội tuyển, cổ vũ chồng và cũng không ít lần đồng hành cùng nhau trong những hoạt động đời thường. Khoảnh khắc lần này càng đáng chú ý bởi nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Doãn Hải My đã đi qua được hàng rào nhưng vẫn nhớ tới Chu Thanh Huyền đang ở phía sau, chủ động chìa tay kéo người chị xuống sân.

Một bên là vợ Quang Hải, một bên là vợ Văn Hậu. Hai người phụ nữ từng nhiều lần bị đặt lên bàn cân, nhưng trong khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam vừa lên ngôi vô địch, điều họ thể hiện lại đơn giản chỉ là sự quan tâm dành cho nhau.

Có lẽ 4 giây ấy chính là câu trả lời dễ thương nhất cho những màn so bì: ngoài đời, hai nàng WAGs chẳng cần phải cạnh tranh với nhau. Họ vẫn có thể cùng xinh đẹp, cùng hạnh phúc và cùng đứng phía sau những người chồng đang khoác áo ĐT Việt Nam.