Phản ứng của Midu trước nghi vấn mang thai con đầu lòng

Mới đây, Midu gây chú ý khi xuất hiện tại fashion show “The Color of Time” (Sự tĩnh lặng), sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của nhà thiết kế Hà Thanh Huy.

Tại thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy cúp ngực màu đen kết hợp áo choàng và trang sức sang trọng.

Bộ trang phục giúp Midu tôn lên vẻ ngoài thanh lịch, quý phái nhưng lại vô tình khiến cô vướng nghi vấn mang bầu. Một số dân mạng nhận xét sao phim "Thiên mệnh anh hùng" có vẻ tăng cân và tròn trịa hơn trước.

Midu diện dầm khá rộng khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai.

Trước những thắc mắc này, Midu đã ngay lập tức có động thái mới. Nữ diễn viên đăng ảnh và cung cấp rõ các chỉ số cơ thể.

Được biết, Midu hiện tại cao 1,6m, nặng 45kg, đi giày size 36 và diện đồ size S. Có thể thấy, vóc dáng của nữ diễn viên không thay đổi, cô không tăng cân nhiều vì vậy tin đồn cô mang bầu là không đúng sự thật.

Midu không ngại cung cấp chiều cao, cân nặng hiện tại trước đồn đoán từ dân mạng.

Midu và thiếu gia Minh Đạt chính thức về chung một nhà vào năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên. Trước khi tổ chức hôn lễ chính thức, cả hai đã có một buổi tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt vào ngày 7/5/2024 với sự tham dự của những người thân thiết.

Sau đó, ngày 29/6/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức hôn lễ hoành tráng tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và truyền thông. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên luôn nhận được sự chú ý, đặc biệt là những thông tin xoay quanh chuyện mang thai và sinh con.

Sau khi kết hôn, Midu từng nhiều lần vướng nghi vấn mang bầu.

Trước thềm đám cưới, Midu từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện trong những bộ trang phục rộng rãi, khiến một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ cô đang mang thai trước khi chính thức lên xe hoa.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 5/2024, cô đã chủ động lên tiếng phủ nhận tin đồn này, khẳng định bản thân không mang thai và cho biết những thay đổi về ngoại hình, vóc dáng chỉ là sự thay đổi bình thường của cơ thể, không nên bị suy diễn thành chuyện có em bé.

Dù đã lên tiếng đính chính, những đồn đoán về việc Midu mang thai vẫn tiếp tục xuất hiện sau khi cô kết hôn. Đáng chú ý, vào tháng 6/2025, khi đã trải qua gần một năm chung sống với ông xã Minh Đạt, nữ diễn viên một lần nữa vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng.

Midu nói để chuyện mang thai, sinh con thuận theo tự nhiên. Cô vui vì được chồng thấu hiểu và ủng hộ.

Trước những lời bàn tán, Midu đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh cô tập luyện với xà, qua đó khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc và gián tiếp bác bỏ những thông tin đang lan truyền.

Động thái này được xem như lời khẳng định rõ ràng rằng những đồn đoán về việc cô mang thai không có căn cứ.

Về chuyện sinh con sau khi kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, Midu cho biết cô không cảm thấy áp lực hay vội vàng mà muốn mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên.

Nữ diễn viên chia sẻ bản thân chưa có kế hoạch cụ thể về việc sinh em bé, bởi cô muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Bên cạnh đó, Midu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi luôn nhận được sự thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ từ ông xã trong mọi lựa chọn của mình.







