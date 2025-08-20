Pháo tự hành SU-122, SU-152 của QĐND diễu binh 2/9: Xoay 360 độ, tầm hoạt động 300 km, đạn pháo nặng 50kg

Đêm muộn ngày 19/8, dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành đại lễ 2/9 đã di chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Mỹ Đức) về các điểm tập kết tại trung tâm Hà Nội, sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình vào lúc 20h ngày 21/8.

Các khối xe chia làm hai đoàn cơ động trong đêm. Lộ trình di chuyển theo các tuyến đường, phố: Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21A - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương.

Pháo tự hành Su-152 cơ động từ Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về đến Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng ở đường Nguyễn Tri Phương rạng sáng ngày 20/8. Ảnh: VTC News

Đoàn đầu tiên gồm 12 thiết giáp bánh xích và bánh lốp về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng (đường Nguyễn Tri Phương); đoàn sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình). Quá trình di chuyển, một số khí tài được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng.

Trong khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh, diễu hành 2/9 lần này của Quân đội nhân dân Việt Nam có dàn pháo tự hành SU-122, SU-152.

Pháo tự hành SU-122, SU-152 có đặc điểm gì nổi bật?

Trước khi cơ động về trung tâm Hà Nội, dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 của Binh chủng Pháo binh đã từng tham gia Tổng hợp luyện nhiều lần tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Sau nhiều lần luyện tập, điều chỉnh, các khối phương tiện xe, pháo đã ghép đội hình thành thục; chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành.

Dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 của Binh chủng Pháo binh Tổng hợp luyện lần 3 ngày 14/8 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Ảnh: Báo Nhân dân

Dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 cũng từng được Binh chủng Pháo binh lựa chọn trưng bày công khai tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, thu hút sự đón xem của đông đảo nhân dân, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Báo An ninh Thủ đô cho biết, SU-122 là định danh của Việt Nam dành cho pháo tự hành 2S1 Gvozdika còn SU-152 được định danh cho pháo tự hành 2S3 Akatsiya. Cả hai đều do Liên Xô cũ sản xuất, được thiết kế cho nhiệm vụ phá hủy xe tăng và xe bọc thép của đối phương.

Việt Nam hiện đang biên chế một số lượng nhất định pháo tự hành SU-122 và SU-152. Đây là một trong những vũ khí uy lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đưa tin từ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, báo VnExpress cho biết, SU-152 có thể sử dụng đa dạng nhiều loại đạn pháo như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng.

SU-152 tại khu vực trưng bày ngoài trời của Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Báo Nhân dân

SU-152 có góc nâng hạ từ -4 độ tới +60 độ; xoay 360 độ. Với các viên đạn pháo nặng 45-50 kg, SU-152 có thể tạo ra chấn động, sức sát thương rất lớn và có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn xe bọc thép trong loạt đạn đầu tiên.

Loại pháp này cơ động tương đối tốt khi sử dụng khung thân xe bánh xích của hệ thống tên lửa đối không SA-4, động cơ diesel 520 mã lực cho phép đạt tốc độ 60km/h. Pháo SU-152 có thể vượt lũy cao 1,1 m, hào rộng 2,5 m và có tầm hoạt động lên đến 300 km.

Theo báo Quân đội nhân dân, pháo tự hành SU-152 là loại hỏa lực mạnh và hiện đại được trang bị trong quân đội ta. Thời gian qua, các đơn vị được trang bị pháo SU-152 đã tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đối với SU-122, ZNews công bố thông tin từ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 cho biết vũ khí chính là lựu pháo cỡ nòng 122 mm, với chiều dài gấp 35 lần cỡ nòng, rất hiệu quả trong chống công sự cũng như các mục tiêu khác, kể cả xe tăng.

Pháo tự hành Su-122 tại Triển lãm Quốc phòng 2024. Ảnh: Znews

Pháo có kíp vận hành gồm 4 người, toàn bộ thân xe và tháp pháo bọc giáp thường giúp tổ lái chống đạn súng cỡ 7,62 hoặc 12,7 mm, mảnh đạn pháo.

Pháo tự hành SU-122 sử dụng khung thân MT-LB lắp động cơ diesel YaMZ-238V 240 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 60 km/h. SU-122 có thể lội nước với tốc độ 4,5 km/h nhưng để thực hiện điều này thì lượng đạn phải giảm xuống còn 30 viên.