Pháp lại rơi vào khủng hoảng

08-09-2025 - 21:56 PM | Tài chính quốc tế

Ông François Bayrou - thủ tướng thứ tư của Pháp trong 3 năm qua, gần như chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 8/9, khiến nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro trở lại giai đoạn bất ổn chính trị sâu sắc.

Pháp lại rơi vào khủng hoảng- Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp François Bayrou. (Ảnh: Reuters)

Sự sụp đổ của chính phủ sẽ càng làm trầm trọng tình trạng tê liệt của Pháp vào thời điểm quan trọng đối với châu Âu, khi liên minh đang nỗ lực củng cố đoàn kết để xử lý vấn đề Ukraine, đối phó với vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc và căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tình trạng hỗn loạn này cũng đe dọa khả năng kiểm soát nợ của Pháp trước nguy cơ tiếp tục bị hạ bậc tín nhiệm.

Pháp đang đối mặt với áp lực phải cải thiện tình hình tài chính, khi mức thâm hụt năm ngoái gần gấp đôi giới hạn 3% GDP mà Liên minh châu Âu (EU) đặt ra và nợ công ở mức 113,9% GDP.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dự kiến ​​diễn ra vào chiều nay (theo giờ Pháp).

Dù đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán và xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện truyền thông kể từ quyết định tham gia tranh cử vào ngày 25/8, ông Bayrou gần như chắc chắn sẽ không giành được đa số phiếu cần thiết. Các lãnh đạo phe đối lập đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ bỏ phiếu để phế truất Thủ tướng Bayrou.

"Chính phủ sẽ sụp đổ", Jean-Luc Melenchon, nhân vật lãnh đạo của đảng cực tả Nước Pháp không cúi đầu (LFI), tuyên bố. Những nhân vật khác đại diện cho cánh tả và cánh hữu cũng đưa ra phát biểu tương tự.

Nếu Thủ tướng Bayrou không giữ được ghế, Tổng thống Macron sẽ phải tìm một người khác đủ khả năng thuyết phục quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách. Cho đến nay, ông Macron vẫn loại trừ khả năng giải tán quốc hội, giống như quyết định mà ông đưa ra năm ngoái.

Nước Pháp rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ khi Tổng thống Macron kêu gọi bầu cử sớm năm 2024, dẫn đến một quốc hội treo.

Liên minh của ông vốn đã mất đa số từ năm 2022 và tiếp tục để mất ​​số lượng cử tri ủng hộ, trong khi đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu nổi lên thành đảng lớn nhất. Một liên minh lỏng lẻo của các đảng cánh tả trở thành khối lớn nhất, nhưng đang chia rẽ sâu sắc.

"Cuộc khủng hoảng này do Tổng thống Macron và tất cả những người phục vụ ông ấy khơi mào. Hôm nay, chính vì họ mà nước Pháp trở thành con bệnh của châu Âu", bà Marine Le Pen, người đứng đầu nhóm nghị sĩ của Tập hợp Quốc gia, phát biểu ngày 7/9.

Theo Bình Giang

tienphong.vn

