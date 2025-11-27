Pháp lý minh bạch, ROX Living Hồng Lĩnh gây chú ý trên thị trường

Sổ hồng cầm tay – Tâm lý chung của nhà đầu tư giai đoạn mới

Khẩu vị nhà đầu tư giai đoạn thị trường BĐS hồi phục sau khi thị trường chạm đáy năm 2022 đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh các yếu tố về vị trí, tiềm năng tăng giá ăn theo hạ tầng thì yếu tố quyết định nhà đầu tư xuống tiền chính là pháp lý.

Với thị trường Hà Tĩnh, Nghệ An, sức hấp dẫn của thị trường này còn đến từ sự tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và các khu công nghiệp, đặc biệt tại các khu vực liền kề khu công nghiệp như Hồng Lĩnh (tập trung nhiều cụm công nghiệp lớn như Nam Hồng và Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh) hay Diễn Châu (gần khu công nghiệp VSIP);…

Đại diện Chủ đầu tư dự án ROX Living Hồng Lĩnh trao sổ đỏ cho khách hàng

Tầm nhìn của nhà đầu tư tại các khu vực này thường hướng đến bất động sản có khả năng tạo dòng tiền từ nhóm khách tiêu dùng là hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Theo đó, các khu đô thị được thiết kế hiện đại, đồng bộ về cảnh quan, tiện ích và hạ tầng xã hội sẽ là nơi thu hút nhóm khách hàng này.

Ngày 26/11 vừa qua, dự án ROX Living Hồng Lĩnh tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho 70 khách hàng. Sự kiện lập tức thu hút sư quan tâm của giới đầu tư bởi thị trường Hồng Lĩnh nhiều năm qua chưa xuất hiện dự án có quy mô lớn, hạ tầng hoàn thiện và pháp lý rõ ràng. Lễ trao sổ thể hiện năng lực triển khai, sự cam kết và uy tín của chủ đầu tư với khách hàng cũng như khẳng định pháp lý minh bạch của dự án.

ROX Living Hồng Lĩnh – Tâm điểm đầu tư nhờ "thấy được, ở được, có sổ hồng ngay"

Nằm ngay mặt đường Nguyễn Đổng Chi rộng 25m - trục xương sống của khu đô thị Nam Hồng Lĩnh, ROX Living Hồng Lĩnh sở hữu vị trí được ví như "Tứ trụ giao thông" hiếm có. Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư chỉ mất vài phút để kết nối linh hoạt đến các tuyến quốc lộ 1A; quốc lộ 8A; cao tốc Bắc – Nam.

Hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện tạo lợi thế vượt trội cho kinh doanh và đầu tư khai thác. Chính điều này tạo sức hút cho các căn shophouse. Mỗi căn có mặt tiền rộng 7m, được thiết kế 3 tầng rưỡi, 2 lối đi tách biệt giúp thuận tiện khi cho thuê mặt bằng hay kinh doanh mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho sinh hoạt gia chủ.

Trục đường Nguyễn Đổng Chi chạy ngang qua KCN Nam Hồng Lĩnh (phải) và bên kia là ROX Living Hồng Lĩnh

Chỉ cách vài bước chân, KCN Bắc Hồng Lĩnh 313ha với hơn 10.000 chuyên gia – kỹ sư đang làm việc mỗi ngày mang đến nguồn khách hàng sẵn có, ổn định, tạo điều kiện để các mô hình F&B, minimart, dịch vụ chăm sóc, văn phòng… phát triển mạnh.

Đây chính là lý do các chuyên gia đánh giá mô hình shophouse tại ROX Living là "mua một lời ba" vừa ở, vừa kinh doanh, vừa khai thác dòng tiền.

Hiện các sản phẩm shophouse đã xây xong phần thô, hoàn thiện mặt ngoài, sẵn sàng để bàn giao và khai thác kinh doanh, cho thuê ngay.

Tổng thể toàn khu cũng đã hoàn thiện phần hạ tầng gồm đường nội khu, chiếu sáng, cảnh quan. Các công viên theo chủ đề cũng đã vận hành. Đặc biệt, Trường mầm non nội khu đang được thi công khẩn trương và dự kiến hoàn thiện trong thời gian ngắn tới, trở thành ngôi trường hiện đại nhất Hồng Lĩnh. Cư dân chỉ cần vài bước chân để đưa đón con, đảm bảo an toàn, tiện lợi.

Sắp tới, khi Trường mầm non nội khu được đưa vào hoạt động cũng sẽ giúp tăng giá trị sống của khu đô thị.

ROX Living Hồng Lĩnh là sản phẩm hiếm sở hữu vị trí trung tâm, tiện ích đầy đủ, kết nối giao thông thuận tiện, tiềm năng kinh doanh vượt trội. Cùng với việc pháp lý rõ ràng, sổ hồng sẵn sàng trao tay, đây là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền bền vững, đồng thời là chốn an cư lý tưởng cho các gia đình muốn sống trong môi trường văn minh.