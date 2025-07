Phát Đạt “Dưỡng Lành” với La Pura, xây dựng ưu thế mới tại thị trường TP.HCM

Trong các chia sẻ trước đây, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã HOSE: PDR) nhiều lần nói về kế hoạch sớm quay lại thị trường TP.HCM sau giai đoạn tập trung chinh phục khu vực duyên hải miền Trung và các đô thị mới. TP.HCM là "sân nhà" của Phát Đạt với các dự án đã thành danh như The EverRich 1, The EverRich Infinity, Millenium… Trong định hướng phát triển của Phát Đạt, đô thị lớn nhất cả nước vẫn luôn là địa bàn trọng tâm để từ đó, làm nền tảng và động lực mở rộng độ phủ thị trường, phân khúc và sản phẩm.

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân và diện mạo đô thị là tiêu chí phát triển dự án của Phát Đạt.

Dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, kế hoạch trở lại "sân nhà" bằng các dự án ấn tượng của Phát Đạt liên tục bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, đặc biệt là cuộc lao dốc của toàn ngành bất động sản trong thời gian qua. Đến nay, sau khi tái cấu trúc và từng bước tạo đà phục hồi, trong chiến lược bứt phá mới, Phát Đạt cho thấy đã thực sự tập trung trở lại với TP.HCM khi thị trường này chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục dự án được Công ty sẵn sàng giới thiệu ra công chúng.

Theo ban lãnh đạo của Phát Đạt, chưa bao giờ doanh nghiệp này có quỹ đất tại TP.HCM (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vừa được sáp nhập) lớn như hiện nay. Từ các địa bàn thuộc vùng lõi TP.HCM đến các khu vực đô thị mới tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, Phát Đạt đã chuẩn bị quỹ đất lên đến 500 hecta theo tiêu chí vị trí vàng, địa thế đẹp, hạ tầng hoàn chỉnh, cơ sở pháp lý đầy đủ... Trên đó, Phát Đạt phát triển các dự án theo định hướng đáp ứng sát sao nhu cầu của địa phương nhằm thúc đẩy tốc độ phát triển chung của nền kinh tế - xã hội và tối ưu hiệu quả tăng trưởng của doanh nghiệp.

La Pura điển hình cho các tiêu chuẩn mới trong sản phẩm của Phát Đạt hiện nay về phát triển các không gian đô thị tích hợp có đầy đủ tiện ích, hạ tầng xã hội và dịch vụ vận hành.

Hiện nay, các dự án lớn tại TP.HCM đang được Phát Đạt đẩy nhanh tốc độ gồm Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 (tại phường Thuận An, với quy mô 5.970 sản phẩm căn hộ nhiều loại diện tích, trong đó, Thuận An 1 đã chính thức đủ điều kiện mở bán), Dự án căn hộ cao cấp Serenity Phước Hải (tại xã Phước Hải, 3.010 sản phẩm) và Khu phức hợp nghỉ dưỡng Côn Đảo (tại đặc khu Côn Đảo, 1.450 sản phẩm). Tại trung tâm TP.HCM, Phát Đạt cũng đang tích cực triển khai các dự án mới, điển hình như dự án tại khu vực đường Kỳ Đồng. Đây là các dự án do chính Phát Đạt làm chủ đầu tư và nhà phát triển.

Bên cạnh đó, Phát Đạt còn là đơn vị phát triển dự án La Pura (tại phường Bình Hòa, quy mô 3,7ha) - một trong những cái tên có sức hút mạnh nhất khu vực Đông Bắc TP.HCM hiện tại. La Pura có thể được xem là điển hình cho chiến lược tái định vị sản phẩm và mô hình phát triển của Phát Đạt: Tập trung phát triển các không gian đô thị tích hợp có quy mô hợp lý, đầy đủ tiện ích, hạ tầng xã hội và dịch vụ vận hành nhằm gia tăng giá trị sử dụng và hình thành cộng đồng dân cư bền vững. Trên cơ sở đó, xây dựng sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, đảm bảo phù hợp với khả năng tài chính, tiện ích sử dụng và xu hướng sống hiện đại.

Vườn gia vị và thảo mộc tại La Pura là một trong các hạng mục độc đáo, mang lại lợi thế riêng biệt cho dự án.

Với định hướng trên, La Pura được triển khai theo mô hình "đô thị all-in-one" – "thành phố dưỡng lành", không chỉ đáp ứng đầy đủ tiện ích hiện đại ngay trong lòng dự án mà còn mang đến nhiều hạng mục vượt trội về không gian xanh, hạ tầng cho nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, xây dựng phong cách sống nhân văn, khắc phục những tác động tiêu cực của đô thị hóa đến đời sống của cư dân… Đặc biệt, tất cả tiện ích vượt trội này nằm trong khung giá thành hợp lý để vừa khả năng tài chính nhiều người (khoảng 46 triệu đồng/m2, căn hộ 1 – 2 phòng ngủ có giá trung bình 2,1 – 2,8 tỷ đồng với đầy đủ nội thất).

Mô hình sản phẩm trên đã phát huy tác dụng rõ nét khi La Pura "tạo sóng" mạnh mẽ ngay từ khi chính thức mở bán vào giữa tháng 6 vừa qua. Sức hấp thụ nhanh chóng với dự án này được xem như sự xác nhận của thị trường để Phát Đạt thúc đẩy triển khai chiến lược bứt phá nhanh và mạnh hơn.

Đa dạng tiện ích công cộng cho cả người lớn và trẻ em ngay trong nội khu.

Ban lãnh đạo của Phát Đạt cũng nhấn mạnh tiêu chí của Công ty là "tính hiệu quả". Có thể hiểu rằng Công ty sẽ tập trung vào những thị trường và phương án kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Do đó, Công ty hiện còn thúc đẩy các dự án tiềm năng lớn tại Bình Định, Đà Nẵng… Tuy nhiên, "TP.HCM vẫn là thị trường trọng điểm. Phát triển các dự án có giá trị trên thị trường khắc nghiệt nhất không chỉ để khẳng định vị thế, mà còn là cách để chúng tôi bám sát các tiêu chuẩn cao nhất, mới nhất và mở rộng hiệu quả ra các thị trường khác" - đại diện của Phát Đạt cho biết.

Với mục tiêu nâng cao vị thế tại TP.HCM, Phát Đạt cũng đang đẩy mạnh phát triển quỹ đất và dự án mới tại Đồng Nai, thúc đẩy sự hình thành của các không gian sống mới tại các Biên Hòa, Long Thành…

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 6, Phát Đạt đã công bố chỉ tiêu cho năm 2025 là 3.300 tỷ đồng doanh thu và 728 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là chỉ số vượt bậc so với kết quả của 2024 (1.304 tỷ đồng doanh thu và 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Trong kế hoạch 5 năm tới, doanh nghiệp này kỳ vọng đạt đến 40.000 tỷ đồng doanh thu và 8.000 tỷ đồng lợi nhuận tích lũy.