Phát Đạt (PDR) công bố BCTC quý 3/2024: Lãi sau thuế đạt 51 tỷ đồng, dự án Bắc Hà Thanh có diễn biến mới

Lợi nhuận chủ yếu đến từ bán tài sản

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,6 tỷ đồng. Song, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận hơn 51 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu và lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi khá khiêm tốn mà chủ yếu đến từ doanh thu tài chính ghi nhận 194 tỷ đồng, đến từ lãi chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, vào ngày 24/6, Phát Đạt đã chuyển nhượng 25% cổ phần tại BIDICI cho ông Nguyễn Trà Giang, với giá trị gần 770 tỷ đồng.

Chủ trương chuyển nhượng vốn tại BIDICI đã được HĐQT Phát Đạt thông qua ngày 20/6. Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 111,7 triệu cổ phần tại BIDICI (chiếm 49% vốn điều lệ) với giá chuyển nhượng công ty không thấp hơn 130% mệnh giá. Như vậy, sau thương vụ chuyển nhượng trên, tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại BIDICI giảm từ 49% xuống 24%.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt chia sẻ rằng: “Trong bối cảnh thị trường cực kỳ khó khăn cả về pháp lý và thị trường, mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận đang đi về đích”.

Theo đó, đặc thù doanh thu và lợi nhuận của ngành bất động sản thường không đều hàng quý và có xu hướng ghi nhận chủ yếu trong quý 4 và PDR cũng vậy. Đây là điều bình thường. Do đó, việc PDR ghi nhận doanh thu chủ yếu từ hoạt động tài chính trong quý 3 là dễ hiểu và hoàn toàn đoán trước được khi các dự án chưa đưa vào khai thác.

Chủ tịch Phát Đạt cũng chia sẻ rằng, trong bối cảnh thị trường bất động vẫn còn khó khăn, ưu tiên hàng đầu của Phát Đạt hiện tại là tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đã lựa chọn phương án bán tài sản nhằm duy trì được dòng tiền kinh doanh và chuẩn bị cho chu kỳ mới. “Thời điểm này, việc còn tài sản để bán và có thể bán được cũng là một lợi thế của PDR”, Chủ tịch Phát Đạt từng chia sẻ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 173 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 154 tỷ đồng.

Năm nay, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, PDR thực hiện được 6% chỉ tiêu doanh thu và gần 18% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tin vui từ dự án Bắc Hà Thanh

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của PDR ghi nhận 22.663 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 12.854 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng tài sản của Phát Đạt. Hàng tồn kho gấp gần 3 lần giá trị tổng khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn 4.415 tỷ đồng của Phát Đạt, trong đó nợ vay ngắn hạn 1.366 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 3.049 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của Phát Đạt chủ yếu là giá trị quỹ đất được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp cho nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và các chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản đang triển khai.

Trong đó, giá trị tồn kho của dự án Bắc Hà Thanh ghi nhận 583 tỷ đồng, tăng 421 tỷ so với hồi đầu năm. Còn so với quý trước đó, giá trị tồn kho của dự án này tăng 224 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với quý 2. Điều này cho thấy dự án đang có các bước tiến nhanh và PDR đang dồn nguồn lực vào dự án này để đưa vào kinh doanh trong quý 4 theo kế hoạch.

Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh được cấp Giấy phép Xây dựng Giai đoạn 2.

Về dự án này, ngày 09/10/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cấp Giấy phép Xây dựng Giai đoạn 2 với tổng diện tích hơn 16,9ha cho Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đợt 1 cho Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) với diện tích gần 21,3 ha.

Hồi tháng 8, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định giao tiếp (đợt 3) gần 15,8 ha đất cho Phát Đạt để thực hiện dự án này. Như vậy, dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh đã được UBND tỉnh Bình Định giao gần 90% đất tổng diện tích dự án 43,16 ha.

Tại danh mục nợ dài hạn của PDR, dư nợ vay tại MB Bank (MBB) đã tăng thêm 168 tỷ đồng. Theo thuyết minh, khoản tài trợ từ MBB sẽ giúp PDR triển khai nhanh các hạng mục cuối cùng của dự án Bắc Hà Thanh.

Tính đến 30/9/2024, tổng nợ phải trả của PDR ghi nhận hơn 11.606 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ. Tại danh mục nợ ngắn hạn, PDR trả trước người bán 2.777 tỷ đồng, tăng mạnh 313%. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, PDR đang tập trung trả nợ cho các đối tác xây dựng liên quan đến dự án Bắc Hà Thanh, như CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 (129 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng TC Bình Định (118 tỷ đồng).

Trước những diễn biến tích cực về dự án Bắc Hà Thanh, lãnh đạo Phát Đạt kỳ vọng kết quả kinh doanh của PDR trong quý 4 sẽ đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi khi dự án đã có nhiều bước tiến quan trọng.

Bên cạnh dự án Bắc Hà Thanh, còn 2 dự án trọng điểm là Thuận An và Cadia Quy Nhơn sẽ được PDR tung ra thị trường trong quý IV/2024.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt, 3 dự án là Bắc Hà Thanh, Thuận An và Cadia Quy Nhơn sẽ đem về cho Phát Đạt 35.000 tỷ doanh thu trong 3 năm tới. Riêng 2 dự án Bắc Hà Thanh và Thuận An đóng góp gần 20.000 tỷ đồng.