Phát Đạt tham gia phát triển dự án La Pura tại Bình Dương

Đây được xem là bước đi phù hợp với chiến lược tập trung vào các đô thị vệ tinh giàu tiềm năng, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tối ưu nguồn lực tài chính và phát huy năng lực triển khai dự án.

Bình Dương – thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng vùng lõi của PDR

Được thành lập năm 2004 và niêm yết trên HOSE từ năm 2010, Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản đã có mặt lâu năm trên thị trường. Doanh nghiệp nhiều năm liền có mặt trong các bảng xếp hạng như Top 10 Nhà đầu tư bất động sản uy tín do Vietnam Report bình chọn.

Trong vài năm gần đây, Bình Dương nổi lên như một thị trường chiến lược của Phát Đạt. Với vị trí liền kề TP.HCM, tốc độ phát triển hạ tầng và đô thị nhanh, Bình Dương đang thu hút dòng vốn đầu tư cũng như nhu cầu nhà ở thực cao từ cư dân làm việc trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một số dự án tiêu biểu của PDR tại Bình Dương bao gồm: La Pura: Khu phức hợp cao tầng tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP. Thuận An – khu vực có mật độ dân cư cao và kết nối thuận tiện với TP.HCM; Thuận An 1 & 2: Hai khu phức hợp cao tầng với tổng quy mô gần 6.000 sản phẩm. Trong đó, dự án Thuận An 1 đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào quý II/2025; Dĩ An: PDR đang trong quá trình xúc tiến các dự án mới tại TP. Dĩ An – khu vực có nhu cầu nhà ở cao và được định vị là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh.

Bên cạnh các dự án hiện hữu, Phát Đạt cũng đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất tại Bình Dương trong giai đoạn 2025–2027, nhằm gia tăng quy mô hoạt động tại khu vực.

Dự án La Pura – Tăng tính chủ động trong triển khai và tối ưu dòng vốn

Việc tham gia phát triển dự án La Pura mang ý nghĩa chiến lược đối với Phát Đạt khi giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát dòng tiền, đồng thời từng bước tái cấu trúc các khoản đầu tư theo hướng phù hợp với năng lực và định hướng phát triển bền vững.

Dự án cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều đối tác lớn trong ngành bất động sản và tài chính, bao gồm: Realty Holdings và Big Four: Đóng vai trò tư vấn chiến lược bán hàng và xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi; Central: Tổng thầu xây dựng có kinh nghiệm với nhiều công trình cao tầng quy mô lớn; VPBank: Đơn vị tài trợ tài chính độc quyền cho dự án, đảm bảo nguồn vốn triển khai và tăng cường niềm tin từ thị trường.

La Pura sở hữu tới 300m mặt tiền xanh dài nhất Quốc lộ 13

Với kinh nghiệm và năng lực phát triển nhiều dự án cao tầng tại TP.HCM, Bình Định, Bình Dương, PDR đặt mục tiêu đưa La Pura trở thành biểu tượng mới của bất động sản cao cấp tại Bình Dương – nơi hội tụ chất lượng, tiện ích và giá trị đầu tư bền vững.

Doanh nghiệp niêm yết tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại thị trường Bình Dương

Tính đến thời điểm hiện tại, Phát Đạt là một trong các doanh nghiệp bất động sản niêm yết sở hữu quỹ đất lớn tại Bình Dương, với danh mục dự án trải rộng tại Thuận An, Dĩ An và một số khu vực khác đang được nghiên cứu đầu tư.

Trong bối cảnh Bình Dương đang được đề xuất xem xét điều chỉnh địa giới hành chính và có thể tích hợp vào vùng đô thị TP.HCM trong tương lai, tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản tại đây tiếp tục được củng cố. Với các bước đi chiến lược và sự tham gia của các đối tác có năng lực, PDR đang thể hiện định hướng phát triển dài hạn tại khu vực này.