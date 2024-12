Phát Đạt với chiến lược kinh doanh mới "thay đổi để dẫn đầu": Sẽ triển khai liên tục ít nhất 6 dự án từ nay đến năm 2027, mang lại doanh thu dự kiến 50.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Công ty nổi bật với danh mục dự án đa dạng và giá trị, cùng khả năng triển khai pháp lý vững chắc. Sau giai đoạn khó khăn của ngành, Phát Đạt đã nhanh chóng tái cấu trúc và tập trung vào các dự án có tính pháp lý chuẩn chỉnh, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của thị trường. Điều này không chỉ giúp Phát Đạt duy trì uy tín mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các dự án tương lai.

Trong buổi Analyst Meeting quý 3/2024, ban lãnh đạo PDR đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về các dự án và mục tiêu doanh thu trong giai đoạn 2024-2027. Chủ tịch HĐQT PDR nhấn mạnh rằng công ty có ít nhất 6 dự án chắc chắn sẽ triển khai liên tục từ nay đến 2027. Bao gồm: Dự án Quy Nhơn Iconic (Khu Đô thị Bắc Hà Thanh) có quy mô 41,16 ha tại Bình Định, Dự án Khu phức hợp TMDV Ngô Mây Quy Nhơn (Q1 Tower) với tổng diện tích 5,47 ha, Dự án Khu Nhà ở Phức hợp Cao tầng Thuận An 1&2 rộng 4,46ha (Bình Dương), Dự án Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Poulo Condor có tổng diện tích 21,21 ha (Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu), Dự án Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Như Nguyệt lớn 7,62 ha (Đà Nẵng), Dự án Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải có tổng diện tích 19,45ha (Bà Rịa - Vũng Tàu). Các dự án này với kỳ vọng sẽ mang lại cho Phát Đạt doanh thu dự kiến lên đến 50.000 tỷ đồng.

Với mục tiêu “thay đổi để dẫn đầu”, PDR chính thức công bố chiến lược hợp tác tư vấn và triển khai kinh doanh tiếp thị với ba đối tác lớn: Big Four, Realty Holdings và Liên minh G.Empire Group - Mai Việt Land. Đây là một bước đi chiến lược hứa hẹn sẽ đem đến nguồn doanh thu khủng cho Phát Đạt cũng như tối ưu hóa kênh phân phối kinh doanh; hoàn tất bán toàn bộ sản phẩm của 06 dự án giai đoạn 2024-2027.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Chiến lược Bất động sản Big Four đảm nhận vai trò hoạch định chiến lược kinh doanh, marketing và xây dựng thương hiệu cho ba dự án: Khu Nhà ở Phức hợp Cao tầng Thuận An 1&2 (Bình Dương), Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Poulo Condor (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Khu Phức hợp Nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải (Bà Rịa -Vũng Tàu). Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Big Four sẽ cung cấp giải pháp toàn diện từ xây dựng chiến lược, kiểm soát triển khai, định giá bán, đến tư vấn chính sách bán hàng, đảm bảo các dự án đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phát Đạt (bên trái) và ông Nguyễn Đức Quang – Founder & CEO Big Four (bên phải) cùng trao đổi bản ghi nhớ ký kết hợp tác.

Dự án Quy Nhơn Iconic (Khu đô thị Bắc Hà Thanh) tại Bình Định do Realty Holdings thực hiện tư vấn phát triển sản phẩm và phân phối, tiếp thị. Dự án hiện đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý và các hạng mục xây dựng, thi công. Với vị trí đắc địa và quy hoạch đồng bộ, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh của người dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phát Đạt (bên trái) và bà Đặng Thuỳ Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Realty Holdings (bên phải) ký kết hợp tác phát triển.

Liên danh G.Empire Group và Mai Việt Land được giao trọng trách phân phối và tiếp thị độc quyền hai dự án trọng điểm khác tại Đà Nẵng và Bình Định, lần lượt là Dự án Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Như Nguyệt và Q1 Tower số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định. Với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và tệp khách hàng lớn, G.Empire Group và Mai Việt Land hứa hẹn sẽ cùng với Phát Đạt mang đến những làn gió mới cho thị trường miền Trung.

Ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phát Đạt (bên trái) tặng hoa cho bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch HĐQT G.Empire Group (bên phải).

Chiến lược hợp tác với ba đối tác lớn của Phát Đạt không chỉ là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa việc phân phối và kinh doanh các dự án lớn mà còn khẳng định uy tín và vị thế của Phát Đạt trên thị trường bất động sản Việt Nam. Với nền tảng pháp lý vững chắc, danh mục dự án đa dạng và tiềm năng thị trường bất động sản năm 2025, lãnh đạo Phát Đạt hoàn toàn tự tin về khả năng hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã đề ra.