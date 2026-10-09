Phát động chiến dịch chống sử dụng phần mềm trái phép, không bản quyền tại Việt Nam

Minitab vừa phát động Chiến dịch Chống Sử dụng Phần mềm trái phép tại Việt Nam. Hoạt động này nhằm hỗ trợ Chính phủ tăng cường thực thi quyền tác giả, đồng thời giúp các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng phần mềm chính hãng, có bản quyền hợp lệ.

Tháng 5/2026, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn số 314/BQTG-QL&HTQT “đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về quyền tác giả,...không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền,...”.

Với hơn 52% tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đã báo cáo về những thiệt hại trong hoạt động do các cuộc tấn công mạng gây ra, các phần mềm bản quyền chưa được cập nhật bản vá hoặc không được cấp phép có thể tạo thêm những lỗ hổng để kẻ tấn công xâm nhập; điều này khiến việc tuân thủ các quy định về bản quyền phần mềm trở thành một phần ngày càng quan trọng trong công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Minitab sẽ hành động để góp phần hỗ trợ nỗ lực thực thi quy định này trên quy mô rộng hơn, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm an toàn và có bản quyền hợp lệ tại Việt Nam.

Ông Tony Lee, Giám đốc Kinh doanh Cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Minitab, cho biết: “Việc sử dụng phần mềm trái phép có thể tạo ra những rủi ro về pháp lý, bảo mật và vận hành cho doanh nghiệp. Minitab đang tích cực phối hợp với đối tác JYW Vina để hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam rà soát tình trạng bản quyền và chuyển sang phần mềm chính hãng của Minitab. Khách hàng sử dụng các phần mềm có bản quyền được cập nhật phiên bản mới chính thức, hỗ trợ kỹ thuật và tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, qua đó khai thác hiệu quả hơn các giải pháp phân tích dữ liệu của Minitab.”

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, sử dụng phần mềm chính hãng không chỉ giúp bảo đảm tuân thủ bản quyền , mà còn hỗ trợ Doanh nghiệp đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.

Trong hơn 50 năm qua, Minitab đã hỗ trợ các Tổ chức trên toàn cầu trong việc nâng cao chất lượng, tối ưu quy trình, giảm chi phí và thúc đẩy đổi mới thông qua các phương pháp tiếp cận dữ liệu. Các giải pháp của Minitab được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, nghiên cứu và phát triển, quản lý chuỗi cung ứng cũng như tối ưu hóa hiệu suất vận hành doanh nghiệp.