Phát hiện 1 thủ khoa về quê dựng lán bán hoa quả suốt 7 năm, có ngày kiếm được 800.000 đồng, 3 năm sau chọn sống lang bạt

Cuối năm 2021, hình ảnh một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, quần áo cũ kỹ xuất hiện trên một tuyến phố ở thành phố Đằng Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ không nằm ở diện mạo của ông mà ở cách nói chuyện.

Khi trò chuyện với một người qua đường, người đàn ông cho biết mình từng tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đoạn video sau đó được chia sẻ vào một nhóm lớp của những người từng học trung học tại huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam. Một giáo viên cũ nhận ra người đàn ông trong video và cho biết đó là Thường Học Phúc, học sinh từng đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi Cao khảo tại địa phương.

Thông tin này sau đó được một cán bộ tại cơ quan Giáo dục và Thể thao thành phố Trú Mã Điếm xác thực. Theo đó, Thường Học Phúc thực sự từng là thủ khoa của huyện Nhữ Nam. Tuy nhiên, do hồ sơ thí sinh trước năm 2001 chủ yếu được lưu dưới dạng giấy tờ, cơ quan chức năng không thể xác định chính xác ông thuộc khóa thi nào và có phải thủ khoa khối văn hay không.

Cuộc sống nay đây mai đó của Thường Học Phúc vì thế càng khiến nhiều người tò mò về hành trình phía sau: điều gì đã khiến một người từng có thành tích học tập nổi bật như vậy lại có một cuộc sống hoàn toàn khác với nhiều người vẫn hình dung?

Tốt nghiệp trường ĐH top đầu, từng kinh doanh tại Thượng Hải

Thường Học Phúc không bắt đầu cuộc sống lang bạt ngay sau khi rời giảng đường. Theo gia đình, ông tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc vào năm 2000. Sau đó, ông lần lượt làm việc tại Uy Hải và Bắc Kinh trước khi chuyển đến Thượng Hải khởi nghiệp.

Tại đây, ông kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ máy tính và từng có thời gian kiếm được khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, khoảng năm 2010, Thường Học Phúc quyết định từ bỏ công việc kinh doanh ở thành phố lớn để trở về quê.

Sau khi về quê, ông dựng một căn lán đơn sơ để sống và mở một cửa hàng bán hoa quả trong làng. Công việc này được duy trì trong khoảng 7 năm. Theo chia sẻ, có những ngày cửa hàng của Thường Học Phúc chỉ thu được vài chục NDT. Vào những ngày bán tốt, ông có thể thu khoảng 100–200 NDT/ngày ( gần 400.000 - 800.000 đồng).

Quyết định của Thường Học Phúc từng khiến người thân và những người xung quanh khó hiểu. Với trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, nhiều người cho rằng ông có thể tìm một công việc khác hoặc tiếp tục kinh doanh thay vì trở về quê bán hoa quả. Tuy nhiên, ông vẫn lựa chọn cuộc sống này.

Trong khoảng thời gian đó, Thường Học Phúc kết hôn và có một con gái. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, con gái của ông sống cùng mẹ.

Bỏ điện thoại, rời căn lán và sống lang bạt

Khoảng năm 2017, Thường Học Phúc tiếp tục thay đổi cuộc sống. Ông vứt điện thoại, rời căn lán từng sinh sống và bắt đầu hành trình lang bạt. Theo gia đình, từ đó ông gần như không có nơi ở cố định. Mỗi khi đi qua một thành phố, ông thường chỉ ở lại trong thời gian ngắn rồi tiếp tục di chuyển.

Gia đình từng nhiều lần khuyên ông trở lại cuộc sống ổn định, nhưng Thường Học Phúc vẫn lựa chọn cách sống của riêng mình.

Trong đoạn video được ghi lại tại Đằng Châu, khi được hỏi vì sao lại lựa chọn cuộc sống lang bạt, ông nói điều mình mong muốn là được sống hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và thoải mái. Với Thường Học Phúc, thành công không nhất thiết phải được đo bằng số tiền một người sở hữu. Ông cho rằng nếu bản thân không mắc bệnh, không gặp tai họa, có sức khỏe và cảm nhận được hạnh phúc thì đó cũng là một dạng thành công.

Không coi tiền bạc là thước đo thành công

Câu chuyện về Thường Học Phúc gây chú ý bởi hành trình của ông đi qua nhiều trạng thái đối lập: từ một học sinh đạt thành tích cao, trở thành sinh viên Đại học Nhân dân Trung Quốc, đi làm tại nhiều thành phố, khởi nghiệp ở Thượng Hải, lập gia đình rồi cuối cùng lựa chọn cuộc sống không nhà cửa cố định.

Người thân cho biết Thường Học Phúc dường như không còn đặt nặng tiền bạc. Một người trong gia đình từng cho rằng với trình độ và năng lực của ông, việc tìm một công việc ổn định không phải điều khó khăn, nhưng ông không lựa chọn con đường đó.

Sau hơn 3 năm sống “nay đây mai đó”, Thường Học Phúc bất ngờ trở về quê. Lần này, ông còn sử dụng mạng xã hội để kể về hành trình của mình.

Trong khi nhiều người nhìn việc sống lang bạt như một sự thay đổi tiêu cực, bản thân Thường Học Phúc lại có cách nhìn khác. Với ông, cuộc sống không nhất thiết phải được đo bằng công việc, thu nhập hay tài sản. Mỗi người có thể lựa chọn một cách sống khác nhau, miễn là tìm được trạng thái khiến bản thân cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

(Theo The Paper)