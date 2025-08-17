Phát hiện 1 thứ ngọt ngào nhưng lại giúp giảm mỡ máu, mỡ bụng 'cực đỉnh': Người Việt đã dùng từ lâu

Nếu bạn đang trong hành trình giảm cân và giảm mỡ máu, các chuyên gia y tế khuyến nghị nên bổ sung một loại thực phẩm ngọt sau đây vào chế độ ăn uống. Đó chính là cam thảo. Theo nhiều nghiên cứu và chuyên gia y tế, cam thảo có thể đóng vai trò trong việc giảm mỡ cơ thể và mỡ máu.

Cam thảo đã được sử dụng với mục đích y học trong nhiều thế kỷ. Nó chứa glycyrrhizin – một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm. Trên thực tế, từ lâu, người Việt Nam đã biết tận dụng sức mạnh từ cam thảo, thường để làm thuốc và pha thức uống giải nhiệt. Trong y học cổ truyền, cam thảo được dùng để chữa các bệnh như ho, viêm họng, đau dạ dày, và giúp giải độc, thanh nhiệt. Ngoài ra, cam thảo còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian và trong các món ăn, đồ uống hàng ngày để tăng thêm hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.

Cam thảo từ lâu đã được người Việt sử dụng làm thuốc. (Ảnh minh hoạ)

Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng cam thảo có thể giúp giảm mỡ cơ thể bằng cách ức chế một loại enzyme có tên là 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase (11HSD1). Enzyme này có nhiệm vụ chuyển đổi cortisol thành cortisone. Cortisone làm suy yếu phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Cortisol – thường được gọi là “hormone căng thẳng” – được tuyến thượng thận sản xuất. Cortisol thường được giải phóng vào những thời điểm cơ thể căng thẳng. Mức cortisol quá cao có thể gây tăng cân, đặc biệt ở vùng mặt và bụng. Lượng cortisol thay đổi trong ngày – cao nhất vào buổi sáng và giảm dần vào buổi tối – do đó uống nước cam thảo vào buổi sáng có thể giúp thúc đẩy giảm cân.

Trong một nghiên cứu, những người tham gia tiêu thụ 3,5 gram cam thảo mỗi ngày trong vòng hai tháng. Các nhà nghiên cứu nhận thấy lượng mỡ cơ thể giảm ở những người tham gia sau thời gian này.

Một nghiên cứu khác cho thấy khi người tham gia tiêu thụ 900mg dầu flavonoid từ cam thảo mỗi ngày trong 8 tuần, họ đã giảm được lượng mỡ cơ thể, cân nặng, chỉ số BMI và mức cholesterol LDL (hay còn gọi là mỡ máu “xấu”).

Sử dụng cam thảo đúng cách có thể giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

Một thử nghiệm lâm sàng vào năm 2015 cho thấy: những người tham gia tiêu thụ 1,5 gram chiết xuất cam thảo khô mỗi ngày trong 8 tuần, kết hợp với chế độ ăn kiêng ít calo, đã đạt được kết quả tích cực. Các nhà nghiên cứu nhận định: “Dường như việc bổ sung chiết xuất cam thảo kết hợp với chế độ ăn ít calo có thể cải thiện hiệu quả chỉ số mỡ máu ở những người thừa cân và béo phì.”

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy chiết xuất rễ cam thảo có thể giúp giảm mỡ bụng và cải thiện chỉ số mỡ máu. Một nghiên cứu cho thấy những người bị tăng cholesterol mức độ vừa phải, sau khi sử dụng chiết xuất cam thảo, đã giảm được tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL. Dù kết quả rất hứa hẹn, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận những lợi ích này.

Lưu ý khi dùng cam thảo

Cam thảo có thể được tiêu thụ ở dạng tươi, dạng thực phẩm bổ sung, hoặc pha trà uống.

Trà cam thảo hiện có sẵn ở nhiều siêu thị, hoặc bạn có thể tự pha bằng cách đun sôi nước và thêm rễ cam thảo khô vào. Liều lượng an toàn hàng ngày là khoảng nửa cốc trà cam thảo.

Trà cam thảo là thức uống thơm ngon, bổ dưỡng. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Quốc gia về Y học Bổ sung và Tích hợp (NCCIC) Mỹ cảnh báo rằng sử dụng cam thảo trong thời gian dài có thể gây rủi ro cho những người bị cao huyết áp, bệnh tim, hoặc bệnh thận, cũng như phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Điều này là do glycyrrhizin trong cam thảo có thể gây tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều.

Rễ cam thảo cũng được cho là có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm:

Thuốc huyết áp

Thuốc làm loãng máu

Thuốc giảm cholesterol

Thuốc lợi tiểu

Thuốc tránh thai chứa estrogen

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs)

Trước khi bổ sung cam thảo vào chế độ chăm sóc sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Châu Âu (SCF) đều khuyến cáo không tiêu thụ quá 100mg glycyrrhizin mỗi ngày.

Ngoài ra, rễ cam thảo còn có thể giúp giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng và loét dạ dày. Nó cũng có thể có lợi cho những người bị vấn đề về da.

Hai hợp chất tự nhiên có trong cam thảo – acid glycyrrhizic và acid glycyrrhetic – là thành phần tạo nên đặc tính bảo vệ, kháng khuẩn và chống viêm của loại rễ này. Đây là lý do tại sao cam thảo thường được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da.











