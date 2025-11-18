Phát hiện 10 thỏi vàng khi đang cắt cỏ, trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng

Một nhân viên làm việc cho chính quyền địa phương tại Đức đã bất ngờ phát hiện 8 thỏi vàng khi đang cắt cỏ ở một hồ điều tiết nước mưa tại thị trấn Bannewitz, phía nam thành phố Dresden. Sau khi người này báo cáo sự việc, giới chức tiến hành kiểm tra kỹ hơn và tìm thấy thêm 2 thỏi vàng nữa, nâng tổng số lên 10 thỏi, mỗi thỏi nặng đúng 1 ounce.

Theo ước tính của cảnh sát, số vàng này có tổng giá trị hơn 30.000 euro, tương đương khoảng 810 triệu đồng, trong khi con số mà truyền thông Anh đưa ra, tính theo 26.500 bảng Anh, quy đổi cũng vào khoảng 848 triệu đồng. Song, giá thị trường của số vàng này có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng, khiến vụ việc càng thêm chú ý.

Các nhà điều tra cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy số vàng này liên quan đến bất kỳ vụ trộm cắp hay gian lận nào trước đó. Những số sê-ri khắc trên thỏi vàng sẽ được sử dụng để truy tìm chủ nhân hợp pháp. Trước mắt, toàn bộ số vàng được niêm phong và lưu giữ tại cơ sở an ninh của Sở Cảnh sát Dresden.

Phát ngôn viên cảnh sát Dresden, Marko Laske, cho biết trong hơn 20 năm công tác, ông chưa từng gặp vụ việc tương tự.

“Việc người dân nộp vàng thỏi như tài sản nhặt được gần như chưa bao giờ xảy ra,” ông nói.

Theo quy định, nếu trong vòng 6 tháng không có ai đứng ra nhận và cảnh sát xác định không hề có tội phạm liên quan, số vàng sẽ được trả lại cho chính quyền địa phương Bannewitz. Khi đó, thị trấn sẽ có toàn quyền quyết định cách sử dụng “kho báu” này.

Thị trưởng Bannewitz, Heiko Wersig, chia sẻ rằng ông “gần như không tin nổi” khi được báo tin về phát hiện bất ngờ này. Nếu thị trấn được nhận lại số tiền tương đương, ông mong muốn dùng nó để hỗ trợ các câu lạc bộ và tổ chức cộng đồng trong khu vực.

