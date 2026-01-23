Phát hiện bị tính thuế tăng “đột biến” sau khi nhận thưởng Tết: Cục Thuế trả lời thế nào?

Theo Báo điện tử Chính phủ từng chia sẻ, trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu (Đồng Nai) đang làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phản ánh: Hiện nay khoản thưởng cuối năm (tháng lương thứ 13) đang được cộng dồn vào thu nhập tháng 12 hoặc tháng 1, khiến tổng thu nhập trong tháng tăng đột biến và bị áp thuế ở bậc cao hơn theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trong khi đó, tổng thu nhập thực tế của cả năm không thay đổi, nhưng người lao động lại phải nộp thuế nhiều hơn, dẫn đến thiệt thòi.

Bà Thu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy định để bảo đảm công bằng, cụ thể: cho phép tính bình quân khoản thưởng Tết trên tổng thu nhập cả năm; hoặc tách riêng khoản thưởng để áp dụng bậc thuế hợp lý hơn, tránh thiệt thòi cho người lao động.

Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 28, khoản 1 Điều 31 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

...e) Các khoản thương bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức kể cả thường bằng chứng khoán...

... Điều 28. Khấu trừ thuế

... 2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:... Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới,...

... Điều 31...

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho cho cá nhân như sau:

a) Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động: Hằng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần...".

Theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì tổ chức khấu trừ thuế TNCN thực hiện khai thuế TNCN theo tháng/quý. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả. Hoặc cá nhân thực hiện tự khai thuế, nộp thuế, khai quyết toán thuế TNCN trong một số trường hợp.

Tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 8 và điểm b.1 khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

... 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền

...e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán,...".

"Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

... 2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế...

"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

… b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi".

Như vậy, pháp luật về chính sách thuế TNCN và pháp luật về quản lý thuế đã có quy định về việc tổng hợp thu nhập, tính thuế, khấu trừ, khai thuế, nộp thuế TNCN hàng tháng/quý, khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế.

Đề nghị bà Thu căn cứ các quy định trên và thu nhập thực tế phát sinh để thực hiện tính thuế, khai nộp thuế TNCN theo đúng quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

(Theo Chinhphu.vn)