Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

26-08-2025 - 06:40 AM | Tài chính quốc tế

Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.

Trong một chuyến câu cá ngoài khơi Costa Rica vào tháng 8/2024, một nhóm ngư dân đã bắt được một con cá mập miệng bản lề màu cam cực hiếm ở độ sâu khoảng 36 mét gần Công viên Quốc gia Tortuguero. Hình ảnh về sinh vật kỳ lạ này đã nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học. Đáng nói, cho đến nay chưa từng ghi nhận loài cá sụn nào khác ở vùng biển Caribe - nơi quy tụ nhiều loài cá mập và cá đuối - có màu sắc đặc biệt tương tự.

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc- Ảnh 1.

Cá thể cá mập màu cam mắt trắng khiến giới khoa học kinh ngạc (Nguồn: Tortuguero National Park/Facebook)

Một cá thể cá mập đặc biệt khiến các nhà khoa học kinh ngạc

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Liên bang Rio Grande, màu cam bất thường của con cá mập xuất phát từ một hội chứng gọi là xanthism (hay xanthochroism), khi động vật thiếu sắc tố đỏ, khiến da chuyển sang vàng hoặc cam. Đáng chú ý, cá thể cá mập này đồng thời có dấu hiệu bạch tạng với đôi mắt trắng hoàn toàn - một sự kết hợp cực kỳ hiếm gặp.

Thông thường, cá mập miệng bản lề có da nâu và mắt đen cho phép chúng ngụy trang dưới đáy biển. Màu cam sáng và mắt trắng lẽ ra sẽ khiến chúng dễ bị phát hiện hơn cả khi săn mồi lẫn khi tránh kẻ thù. Tuy nhiên, cá thể này vẫn phát triển dài hơn 2 mét và sống đến tuổi trưởng thành, cho thấy tình trạng sắc tố bất thường không nhất thiết làm giảm khả năng sinh tồn.

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc- Ảnh 2.

Ngư dân Juan Pablo đã bắt được con cá mập vào năm ngoái trong một chuyến đi câu cá (Nguồn: Tortuguero National Park/Facebook)

Các nhà khoa học đặt ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân của tình trạng sắc tố chồng chéo này. Ngoài yếu tố di truyền, hiện tượng da màu cam ở cá mập có thể liên quan đến giao phối cận huyết, thay đổi ở môi trường sống, tăng nhiệt độ hoặc rối loạn nội tiết. Trong khi đó, bạch tạng là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ melanin, khiến da, vảy hoặc lông trở nên nhợt nhạt, kèm theo đôi mắt thường có màu trắng hoặc đỏ. Sự thiếu hụt này không chỉ làm động vật dễ bị kẻ săn mồi phát hiện, mà còn khiến chúng nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn tình.

Tình trạng vàng da (xanthism) vốn đã hiếm, thường chỉ được quan sát ở một số loài cá nước ngọt như cá bảy màu, cá hoàng đế, cá vàng, hay ở chim vẹt và chim hoàng yến. Trường hợp đồng thời có xanthism và bạch tạng như ở cá thể cá mập miệng bản lề này gần như chưa từng được ghi nhận.

Những câu hỏi về khả năng thích nghi của cá mập 

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc- Ảnh 3.

Cá thể cá mập đặc biệt này đã sống đến tuổi trưởng thành (Nguồn: Tortuguero National Park/Facebook)

Sự xuất hiện của cá thể cá mập màu cam hiếm này có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới cho sinh vật học biển, đặc biệt về khả năng thích nghi của loài. Liệu tình trạng sắc tố khác thường có khiến chúng thay đổi cách săn mồi, lựa chọn môi trường ngụy trang mới, hay thậm chí mang lại lợi thế tiến hóa?

Các nhà khoa học cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn: đây chỉ là một hiện tượng cá thể hiếm hoi, hay là dấu hiệu của một xu hướng di truyền mới trong quần thể địa phương?

Dù câu trả lời còn bỏ ngỏ, trường hợp cá mập miệng bản lề màu cam ở biển Caribe cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của tự nhiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu sâu hơn về khả năng thích nghi của các loài sinh vật biển.

Nguồn: All That's Interesting

Phát hiện loài cá mập trắng ma quái cực hiếm

Theo Uyên Bùi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng

Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng Nổi bật

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam?

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam? Nổi bật

Tập đoàn bất động sản từng lớn nhất Trung Quốc chính thức bị xoá sổ khỏi sàn chứng khoán sau 16 năm: Hồi kết đắng của một biểu tượng lẫy lừng

Tập đoàn bất động sản từng lớn nhất Trung Quốc chính thức bị xoá sổ khỏi sàn chứng khoán sau 16 năm: Hồi kết đắng của một biểu tượng lẫy lừng

06:31 , 26/08/2025
Chưa từng có: Sợ vỡ quỹ lương hưu, nền kinh tế số 1 Châu Âu phát 1,5 tỷ Euro cho trẻ em chơi chứng khoán

Chưa từng có: Sợ vỡ quỹ lương hưu, nền kinh tế số 1 Châu Âu phát 1,5 tỷ Euro cho trẻ em chơi chứng khoán

04:51 , 26/08/2025
Buồn của quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu: Giá rau củ tăng theo cấp số nhân vì mất mùa, giới trẻ 'chê' làm nông, tích trữ thực phẩm cho ngày đông dần trở thành điều xa xỉ

Buồn của quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu: Giá rau củ tăng theo cấp số nhân vì mất mùa, giới trẻ 'chê' làm nông, tích trữ thực phẩm cho ngày đông dần trở thành điều xa xỉ

04:39 , 26/08/2025
Bạc bẽo: Người đàn ông Trung Quốc đột quỵ, vợ rút sạch 153.000 USD, để lại vỏn vẹn 6 USD trong tài khoản

Bạc bẽo: Người đàn ông Trung Quốc đột quỵ, vợ rút sạch 153.000 USD, để lại vỏn vẹn 6 USD trong tài khoản

22:25 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên