Phát hiện "chiếc khăn vành" khổng lồ ở Phú Quốc: Gần 1.700 phòng, rộng hơn 131.000 m²

Giữa biển xanh, hàng dừa và những bãi cát đặc trưng của Hòn Thơm, một tòa tháp với phần mái gồm nhiều vòng tròn đồng tâm đang dần lộ diện. Đây là một trong những điểm nhấn của Rixos Phu Quoc - khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đang được hoàn thiện tại khu vực phía Nam đảo.

Nhìn từ xa, phần mái mở rộng khỏi thân tháp tạo thành hình khối khác biệt, dễ dàng thu hút sự chú ý giữa đường chân trời. Khi công trình hoàn thiện, đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những góc check-in mới dành cho du khách khi tới Hòn Thơm.

Khu nghỉ dưỡng gần 1.700 phòng ở Phú Quốc

Hòn Thơm từ lâu là điểm đến quen thuộc với du khách tới Phú Quốc nhờ cảnh quan biển đảo, những bãi cát, hàng dừa nhiệt đới cùng tuyến cáp treo vượt biển và tổ hợp vui chơi giải trí.

Sự xuất hiện của Rixos Phu Quoc sẽ bổ sung thêm một loại hình nghỉ dưỡng quy mô lớn cho khu vực này.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự án do Sun Group đầu tư phát triển và Rixos vận hành. Rixos thuộc Ennismore, hệ sinh thái khách sạn và phong cách sống có Accor là đối tác liên doanh. Đây là khu nghỉ dưỡng Rixos theo mô hình all-inclusive, tức nghỉ dưỡng trọn gói, đầu tiên của thương hiệu tại Đông Nam Á.

Phú Quốc đang xuất hiện thêm một công trình có hình dáng đặc biệt trên đường chân trời Hòn Thơm, nổi bật với phần mái được ví như một "chiếc khăn vành" khổng lồ. (Ảnh: Rixos)

Theo thông tin được công bố, khu nghỉ dưỡng rộng hơn 131.000 m², bao gồm 18 khối công trình với quy mô gần 1.700 phòng, trong đó có 207 suite.

Quy mô lớn nhưng điểm khiến công trình dễ nhận diện từ xa lại nằm ở kiến trúc.

Các khối nhà sử dụng những gam đỏ, vàng nổi bật, kết hợp hệ mái cùng nhiều đường nét gợi nhắc kiến trúc truyền thống. Khi đặt giữa nền biển xanh và thảm thực vật nhiệt đới của Hòn Thơm, màu sắc của công trình tạo nên độ tương phản rõ rệt.

Đặc biệt, tòa tháp trung tâm trở thành điểm nhấn nhờ phần mái có hình dáng khác thường.

"Chiếc khăn vành" khổng lồ trên đường chân trời Hòn Thơm

Phần mái của tòa tháp gồm nhiều vòng tròn đồng tâm, mở rộng ra ngoài thân công trình. Từ một số góc nhìn, cấu trúc này trông giống một "chiếc khăn vành" khổng lồ giữa biển trời.

Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc khăn vành gắn với Nam Phương Hoàng hậu - vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Chi tiết lịch sử này được đưa vào công trình dưới dạng ngôn ngữ kiến trúc đương đại thay vì tái hiện nguyên bản.

Hình dáng đặc biệt của phần mái cũng tạo ra nhiều hiệu ứng thị giác khi chụp ảnh.

Ở những góc thấp, nếu người chụp đứng đúng trục với tòa tháp, phần mái tròn phía sau có thể tạo cảm giác như một chiếc khăn vành khổng lồ đang được "đội" lên đầu nhân vật.

Từ một số góc nhìn, cấu trúc này trông giống một "chiếc khăn vành" khổng lồ giữa biển trời. (Ảnh: Rixos)

Chỉ cần thay đổi khoảng cách đứng hoặc tiêu cự, tỷ lệ giữa người và công trình cũng thay đổi, biến tòa tháp thành một "đạo cụ" lớn trong khung hình.

Đây có thể trở thành một trong những kiểu ảnh được du khách tìm kiếm khi khu nghỉ dưỡng chính thức đi vào hoạt động.

Không chỉ thay đổi theo góc chụp, diện mạo của công trình còn khác nhau tùy từng thời điểm trong ngày.

Dưới ánh nắng ban ngày, những mảng màu đỏ vàng trở nên nổi bật trên nền trời và biển. Đến chiều muộn, ánh sáng dịu hơn tạo nên những lớp bóng đổ trên phần mái và thân tháp.

Khoảng thời gian mặt trời xuống thấp cũng được xem là lúc dễ tạo ra những khung hình ấn tượng, khi công trình, biển và ánh hoàng hôn cùng xuất hiện.

Khi trời tối, các vòng tròn đồng tâm trên phần mái được chiếu sáng, khiến tòa tháp trở thành một điểm nhấn dễ nhận thấy trên đường chân trời Hòn Thơm.

Hòn Thơm hướng tới điểm đến có thể lưu trú nhiều ngày

Sự xuất hiện của một khu nghỉ dưỡng quy mô gần 1.700 phòng cũng cho thấy diện mạo du lịch Hòn Thơm đang tiếp tục thay đổi.

Trước đây, nhiều du khách đến Hòn Thơm chủ yếu để trải nghiệm cáp treo, vui chơi tại công viên nước, tắm biển rồi trở về trong ngày. Tuy nhiên, cùng với việc xuất hiện thêm các sản phẩm lưu trú, ẩm thực và giải trí, hòn đảo đang hướng tới việc kéo dài thời gian trải nghiệm của khách.

Nhiều du khách đến Hòn Thơm chủ yếu để trải nghiệm cáp treo, vui chơi tại công viên nước, tắm biển rồi trở về trong ngày. (Ảnh: Hon Thom Paradise Island)

Du khách trong tương lai có thể kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, ăn uống và ngắm hoàng hôn ngay trên đảo thay vì chỉ dành vài giờ tham quan.

Theo Tuổi trẻ, Rixos Phu Quoc còn được định hướng như một tổ hợp nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích dành cho gia đình, hoạt động giải trí, chăm sóc sức khỏe và thể thao dưới nước.

Điều này cũng phù hợp với định hướng phát triển Hòn Thơm từ một điểm vui chơi trong ngày thành điểm nghỉ dưỡng có khả năng giữ chân du khách lâu hơn trong hành trình khám phá Phú Quốc.

Hòn Thơm (hay Đảo Dứa) là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới, nằm ở phía nam đảo Phú Quốc. (Ảnh: Sun Group)

Giữa khung cảnh vốn quen thuộc với biển xanh, hàng dừa và bãi cát, "chiếc khăn vành" khổng lồ đang dần trở thành một hình khối mới trên đường chân trời Hòn Thơm.

Khi Rixos Phu Quoc chính thức mở cửa, tòa tháp này có thể không chỉ là điểm nhấn kiến trúc của khu nghỉ dưỡng mà còn trở thành một trong những background mới được du khách tìm tới khi đặt chân đến phía Nam đảo.

Nguyệt Phạm (Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuổi trẻ, Sun Group)