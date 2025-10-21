Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện chiếc Toyota bỏ hoang chứa 52 kg vàng ròng trị giá 206 tỷ đồng và 30 tỷ tiền mặt, danh tính chủ nhân gây bất ngờ

21-10-2025 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện chiếc Toyota bỏ hoang chứa 52 kg vàng ròng trị giá 206 tỷ đồng và 30 tỷ tiền mặt, danh tính chủ nhân gây bất ngờ

Một doanh nhân bất động sản được xác định là chủ sở hữu của số vàng và tiền mặt khổng lồ này.

Tại khu vực hẻo lánh ở vùng ven thành phố Bhopal của Ấn Độ vào tháng 12/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc ô tô Toyota bị bỏ hoang chứa hơn 52 kg vàng miếng cùng khoảng 10 crore rupee tiền mặt (gần 30 tỷ VNĐ).

Số vàng được giấu trong nhiều túi lớn đặt bên trong xe. Tổng cộng 52 kg vàng bị tịch thu tương đương khoảng 1.834 ounce. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện tại là 4.270 USD/ounce, số vàng tịch thu có giá trị khoảng 7,8 triệu USD, tức khoảng 206 tỷ VNĐ.

Phát hiện chiếc Toyota bỏ hoang chứa 52 kg vàng ròng trị giá 206 tỷ đồng và 30 tỷ tiền mặt, danh tính chủ nhân gây bất ngờ- Ảnh 1.

Chiếc xe bỏ hoang chứa đầy vàng và tiền mặt.

Chiếc xe được tìm thấy tại khu đất trống, bao quanh bởi nhiều biệt thự và trang trại của những người giàu có và quyền lực. Việc phát hiện số vàng và tiền mặt không rõ nguồn gốc diễn ra đúng thời điểm hai chiến dịch truy quét lớn đang được tiến hành.

Một chiến dịch do Cục Thuế vụ Ấn Độ tiến hành tại hơn 40 địa điểm liên quan đến ba chủ thầu xây dựng lớn. Một chiến dịch còn lại do lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Văn phòng Chống tham nhũng khám xét hai cơ sở có liên hệ với ông Saurabh Sharma. Ông là một cựu viên chức giao thông nay là doanh nhân bất động sản ở Bhopal.

Theo các nguồn tin, ông Sharma có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật giàu có và có ảnh hưởng trong bang, bao gồm cả cựu quan chức và sĩ quan cảnh sát.

Điều tra ban đầu cho thấy chiếc SUV màu trắng, gắn còi ưu tiên và đề chữ “RTO” (Cục Giao thông Vận tải), do một người tên Chetan Singh Gaur ở thành phố Gwalior sở hữu. Xe mang biển số đăng ký tại Gwalior, còn Gaur đã sinh sống ở Bhopal suốt bốn năm qua. Đáng chú ý, một trong hai địa điểm bị lực lượng chức năng khám xét cũng thuộc sở hữu của người này.

“Rạng sáng, chúng tôi nhận được tin báo về một chiếc SUV đỗ bên đường dẫn đến Kushalpura. Khi lực lượng đến nơi, phát hiện 7–8 túi lớn bên trong xe, nghi ngờ rằng ai đó đang tìm cách tẩu tán tài sản do các cuộc khám xét đang diễn ra. Chúng tôi đã thông báo cho Cục Thuế vụ, sau đó lực lượng của họ đến hiện trường và mở các túi ra, phát hiện bên trong có 52 kg vàng cùng 9,86 crore rupee tiền mặt”, Phó Cảnh sát trưởng Bhopal, bà Priyanka Shukla, cho biết.

Nguồn tin từ Cục Thuế vụ cho hay, đây là một trong những vụ thu giữ vàng và tiền mặt không khai báo lớn nhất từng được phát hiện tại một địa điểm ở bang Madhya Pradesh.

Đến tháng 3/2025, cơ quan điều tra xác định số tài sản này là “tài sản phạm pháp” mà Sharma thu được trong thời gian công tác. Xe do Chetan Singh Gaur đứng tên nhưng lại do Sharma sử dụng. Trước đó, Sharma từng phủ nhận việc sở hữu số vàng và tiền mặt kể trên﻿.

﻿Hiện Sharma cùng Chetan Singh Gaur và một số cá nhân có liên quan đã bị bắt và đang bị tạm giam chờ xét xử.

Đến tháng 9/2025, Tòa án cấp cao của bang Madhya Pradesh tại Ấn Độ đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của ông Saurabh Sharma với lý do căn cứ vào bằng chứng do Cục thi hành án đưa ra, bao gồm cả lời khai của những người bị cáo buộc trong vụ án, có thể kết luận Sharma phạm tội rửa tiền.﻿

Theo NDTV, Times of India﻿

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
vàng, tịch thu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ bị nền kinh tế 18,7 nghìn tỷ USD liên tục trừng phạt, bất ngờ giảm bán loại hàng hoá quan trọng, chuỗi cung ứng toàn cầu lại đứng trước rủi ro bị xáo trộn mạnh

Mỹ bị nền kinh tế 18,7 nghìn tỷ USD liên tục trừng phạt, bất ngờ giảm bán loại hàng hoá quan trọng, chuỗi cung ứng toàn cầu lại đứng trước rủi ro bị xáo trộn mạnh Nổi bật

Trung Quốc lên tiếng khi Mỹ - Australia ký thoả thuận đất hiếm nhằm phá thế thống trị: 'Quốc gia giàu tài nguyên nên chủ động'

Trung Quốc lên tiếng khi Mỹ - Australia ký thoả thuận đất hiếm nhằm phá thế thống trị: 'Quốc gia giàu tài nguyên nên chủ động' Nổi bật

Oracle chuyển sang mô hình 2 CEO: Canh bạc lớn của vị Chủ tịch 81 tuổi

Oracle chuyển sang mô hình 2 CEO: Canh bạc lớn của vị Chủ tịch 81 tuổi

20:55 , 21/10/2025
Thế hệ trẻ 'bèo dạt mây trôi' ở Trung Quốc: Tốt nghiệp ra trường đi bán hàng rong, thường xem bói, cầu khấn tâm linh để tìm việc

Thế hệ trẻ 'bèo dạt mây trôi' ở Trung Quốc: Tốt nghiệp ra trường đi bán hàng rong, thường xem bói, cầu khấn tâm linh để tìm việc

20:31 , 21/10/2025
Tìm cách thoát kiểm soát hàng hải của Mỹ, 2 nền kinh tế top đầu BRICS bắt tay xoay chuyển cục diện thương mại Á-Âu, châu Âu lo lắng

Tìm cách thoát kiểm soát hàng hải của Mỹ, 2 nền kinh tế top đầu BRICS bắt tay xoay chuyển cục diện thương mại Á-Âu, châu Âu lo lắng

19:00 , 21/10/2025
Gần 30 tấn vàng dự trữ của 8 nước đang được cất giữ tại nền kinh tế lớn thứ 2 EU: Không dễ hồi hương vàng khi ‘chủ nhà’ bỏ túi nguồn lợi lớn hàng năm

Gần 30 tấn vàng dự trữ của 8 nước đang được cất giữ tại nền kinh tế lớn thứ 2 EU: Không dễ hồi hương vàng khi ‘chủ nhà’ bỏ túi nguồn lợi lớn hàng năm

18:35 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên