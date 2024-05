Phát hiện chiêu thức này của sales khi làm hợp đồng, khách mua Lexus né được 500 triệu đồng tiền ‘lạc’

Dù bạn có thương lượng được mức giá tốt khi mua xe, một số đại lý vẫn luôn tìm cách để "móc túi" thêm từ những khoản phí "trời ơi đất hỡi". Điển hình là một trường hợp Hyundai đồng ý chi trả chi phí thay động cơ cho một chủ xe làm bảo hành xe ở Mỹ, nhưng đại lý lại yêu cầu người này trả 800 USD cho các ống cao su và dây curoa mới.

Được bảo hành động cơ nhưng phải trả phí cho các phụ tùng liên quan là trường hợp mà một chủ xe tại Mỹ mới gặp phải. Ảnh minh họa: Hyundai

Và "chiêu trò" phổ biến nhất mà các đại lý thường sử dụng chính là qua mặt khách hàng bằng những điều khoản mập mờ trong hợp đồng tài chính. Họ thường cố gắng thêm vào các gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm... mà khách hàng không hề hay biết.

Mới đây nhất, một đại lý đã bị tố cáo vì tìm cách "móc túi" của khách hàng gần 20.000 USD tiền phí "trên trời" khi mua xe Lexus.

Câu chuyện được Zach Shefska, người sáng lập trang web CarEdge, chia sẻ trên mạng xã hội X (Twitter). Zach cho biết, công ty của anh đã giúp một khách hàng thương lượng thành công mức giá xe Lexus thấp hơn 7.000 USD so với giá niêm yết tại đại lý Lexus of Englewood (New Jersey, Mỹ). Tuy nhiên, khi tới phần làm hợp đồng tài chính, nhân viên của đại lý lại tìm cách thêm vào hàng loạt khoản phí "ma".

Theo đó, vị khách hàng này suýt phải trả thêm gần 21.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) cho những khoản phí vô lý. Cụ thể, hợp đồng bao gồm gần 9.000 USD cho gói bảo hành mở rộng, 5.000 USD cho hợp đồng bảo dưỡng, 5.000 USD cho "lốp xe và sản phẩm", hơn 1.200 USD bảo hiểm từ Toyota và "phí hoa hồng bán hàng tùy chọn" là 1.240 USD.

Các khoản phụ phí được cho là bất hợp lý được kê ra. Ảnh: CarEdge

Rất may, Zach và cộng sự đã phát hiện kịp thời và yêu cầu đại lý loại bỏ tất cả các khoản phí "trên trời" này. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người tiêu dùng phải cẩn thận xem xét kỹ lưỡng từng điều khoản trong hợp đồng mua bán xe.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi xuống tiền. Ảnh minh họa: Đại lý Lexus

Bởi lẽ, tại Mỹ, các đại lý thường rất không thích khi khách hàng kiểm tra kỹ hợp đồng. Họ sẽ tìm cách để bạn thiếu để ý bằng những lời lẽ như "đó chỉ là thủ tục thôi, cứ ký vào đây đi" để rồi sau đó "ngậm ngùi" mất tiền oan.