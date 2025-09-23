Phát hiện chuyện lạ đang xảy ra tại một trong những trung tâm logistics phức tạp nhất thế giới

Một công ty Thụy Điển đã vận hành thành công chiếc xe tải hạng nặng hoàn toàn tự động trên đường công cộng ở Bỉ. Einride là một giải pháp kỹ thuật số, điện tử và tự động cho vận tải đường bộ.

Cuộc trình diễn đã được xác nhận về độ an toàn, được thực hiện tại Cảng Antwerp-Bruges, đã được cấp phép theo khuôn khổ quy định của Bỉ.

Sự kiện này cho thấy Bỉ và Châu Âu hoàn toàn có thể dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ vận chuyển hàng hóa tự động.

Ứng dụng tự động và bền vững

Ông Johan Klaps, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Antwerp-Bruges, cho biết: “Antwerp không chỉ là một trung tâm hậu cần. Đây còn là nơi thử nghiệm và cụ thể hóa khả năng di chuyển của tương lai. Những ứng dụng tự động và bền vững như của Einride chứng minh rằng đổi mới là động lực cho khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế”.

Einride hiện đang vận hành xe tải tự hành phục vụ khách hàng tại cả Châu Âu và Hoa Kỳ. Nền tảng vận chuyển hàng hóa bằng điện của Einride sử dụng dữ liệu tích lũy trong nhiều năm hoạt động, tạo ra vị thế độc đáo để triển khai công nghệ tự hành ở quy mô lớn.

Bản thân chiếc xe tải Einride là một sản phẩm kỹ thuật ấn tượng, được trang bị bộ pin li-ion 320 kWh mạnh mẽ, hứa hẹn phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện lên tới hơn 650km. Con số ấn tượng này có được nhờ sự kết hợp giữa khí động học trơn trượt, động cơ điện tiết kiệm năng lượng và chiến thuật lái xe thông minh tiết kiệm năng lượng được sử dụng bởi phần mềm tự lái.

Einride cho biết hệ thống lái tự động của họ được hỗ trợ bởi một người điều khiển từ xa, theo kiểu Waymo, để giúp xử lý các trường hợp khẩn cấp, xử lý hơn 5 triệu điểm dữ liệu mỗi giây. Họ còn sử dụng radar và LiDAR để cung cấp dữ liệu cho AI, tạo ra các hướng dẫn lái xe theo thời gian thực, giúp điều hướng và vận chuyển hàng hóa liền mạch. Nhờ thiết kế chuyên dụng, không cabin và tổng trọng lượng toàn bộ xe (GVWR) ước tính khoảng 37.000 kg, mỗi xe tải điện có thể vận hành với ít hơn một người điều khiển từ xa trên mỗi xe, mở đường cho các hoạt động hậu cần hiệu quả hơn về chi phí và mở rộng mà không cần thêm nhiều người điều khiển.

Tiềm năng mở rộng thị trường

Nhờ phương tiện không cần cáp chuyên dụng, Einride cũng có khả năng mở rộng quy mô với ít hơn một nhân viên điều khiển từ xa trên mỗi xe, mở đường cho các giải pháp hậu cần tiết kiệm chi phí hơn.

Công ty tiết lộ rằng Cảng Antwerp-Bruges là một trong những trung tâm hậu cần phức tạp nhất thế giới, nơi các hệ thống tự động có thể đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt hơn và giảm lượng khí thải bằng cách sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Ông Henrik Green, Giám đốc Công nghệ kiêm Tổng Giám đốc Einride Autonomous Technologies, cho biết: “Hiện tại, tại quốc gia châu Âu thứ ba của chúng tôi, Einride tiếp tục chứng minh thành công trong việc xin giấy phép và đạt được những triển khai đầu tiên. Hôm nay tại Antwerp, chúng tôi thể hiện cách thức khu vực công và tư nhân có thể cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung”.

“Các cảng châu Âu, chẳng hạn như Antwerp-Bruges, đóng vai trò thiết yếu trong việc khử cacbon cho hoạt động hậu cần và đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng của chúng tôi; và với việc Ủy ban châu Âu công nhận xe tự hành là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh của EU, chúng tôi tự hào giới thiệu một ví dụ rõ ràng về cách cân bằng giữa đổi mới và quy định để có hoạt động hậu cần an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.”

Với tình trạng thiếu hụt tài xế vẫn đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và đội xe đầu kéo điện đã hoạt động trên khắp Châu Âu, Trung Đông và thậm chí tại Hoa Kỳ, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Einride triển khai xe tải tự hành của mình tại nhiều thị trường hơn.

Một trong những đội xe tải điện hạng nặng lớn nhất

Einride tiết lộ rằng công ty đang vận hành một trong những đội xe tải điện hạng nặng lớn nhất thế giới, phục vụ các công ty trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Đông.

Nền tảng vận tải hàng hóa của công ty sử dụng dữ liệu thu thập được qua nhiều năm hoạt động, giúp công ty có vị thế độc đáo để triển khai công nghệ tự động hóa trên quy mô lớn. Nhờ phương tiện không cần cáp chuyên dụng, Einride cũng có khả năng mở rộng quy mô với ít hơn một nhân viên điều khiển từ xa trên mỗi phương tiện, mở đường cho các giải pháp hậu cần tiết kiệm chi phí hơn.

Ông Jacques Vandermeiren, Tổng Giám đốc Điều hành Cảng Antwerp-Bruges, cho biết: “Với chiến lược “đầu tiên trên thế giới”, chúng tôi chứng minh rằng việc tự chủ hóa cảng biển không phải là điều gì quá xa vời. Các giải pháp tự chủ hiện đang giúp chúng tôi thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn”.

“Và đó chính xác là những gì chúng ta cần để tiếp tục củng cố vai trò là một cảng biển thế giới. Suy cho cùng, chúng ta không chỉ muốn trở thành cửa ngõ cho hàng hóa mà còn là cửa ngõ đến tương lai.”