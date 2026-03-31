Phát hiện cọc tiền có hàng loạt tờ 500K nằm chơ vơ trước cổng bệnh viện

Theo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị, sáng 31/3, trong thời gian chăm sóc người thân điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, chị Nguyễn Thị Thu Huế (trú tại thôn Xuân Trạch, xã Bố Trạch), đã nhặt được một chiếc ví màu trắng tại khu vực cổng. Kiểm tra bên trong, chị phát hiện có 46 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau khi phát hiện, chị Huế đã chủ động bàn giao toàn bộ tài sản cho lực lượng bảo vệ bệnh viện.

Chị Hoàng Thị Thảo nhận lại số tiền bị đánh rơi. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị

Cùng thời điểm, chị Hoàng Thị Thảo (SN 1992, trú tại tổ dân phố Xuân Lộc, thị xã Ba Đồn) đến trình báo việc bị mất ví. Qua xác minh và đối chiếu thông tin, lực lượng bảo vệ đã phối hợp với Công an phường Đồng Hới hoàn tất thủ tục, trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất.

Hành động trung thực của chị Huế là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

