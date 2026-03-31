Phát hiện người đàn ông chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank đuôi số 1016: Công an lập tức vào cuộc thu hồi bằng biện pháp nghiệp vụ

Vào ngày 29/3 vừa qua, Công an xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ người dân địa phương nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 25/2, ông Võ Thức (trú tại địa phương) thực hiện giao dịch chuyển số tiền 15.920.000 đồng theo yêu cầu của người thân. Tuy nhiên, do thị lực hạn chế trong quá trình thao tác trên điện thoại di động, ông đã nhầm lẫn khi nhập số tài khoản đích từ số cuối là "5" sang số "6". Sự cố này dẫn đến việc toàn bộ số tiền trên bị chuyển nhầm vào tài khoản số 1016 mang tên Dinh.Q.D thay vì tài khoản số 1015 như dự định ban đầu.

Đến ngày 16/3, ông Võ Thức đã trình báo với Công an xã Đình Cương nhằm hỗ trợ xác minh tài khoản ngân hàng đã nhận số tiền trên để thực hiện thu hồi. Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã kịp thời trấn an tâm lý người dân, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành các bước kiểm tra và xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Đình Cương đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi và Công an địa phương nơi chủ tài khoản thụ hưởng cư trú để xác minh nhân thân.

Sau quá trình kết nối và phối hợp tích cực với Công an xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng đã vận động ông Dinh.Q.D thực hiện các thủ tục hoàn trả tài sản. Đến ngày 25/3/2026, ông Võ Thức đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm từ ông Dinh.Q.D trong sự vui mừng và xúc động.

Nhận lại được tài sản sau những ngày lo lắng, ông Võ Thức đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Đình Cương, Công an xã Nam Hồng và cá nhân ông Dinh.Q.D.

Ông Võ Thức nhận lại số tiền chuyển nhầm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi