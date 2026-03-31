Rằm tháng 2 âm nhất định phải nấu 3 món này để hóa giải vận xui, mang đến may mắn cho cả tháng

Theo Vỹ Đình | 31-03-2026 - 10:14 AM | Sống

Không phải vì cầu kỳ hay mê tín, mà bởi những món này vừa dễ ăn, vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thuận lợi và ấm no.

Rằm tháng 2 âm lịch không phải là dịp lễ lớn như rằm tháng Giêng, nhưng trong nhiều gia đình Việt, đây vẫn là thời điểm quan trọng để chuẩn bị một mâm cơm tươm tất, thắp hương và sum họp. Không chỉ đơn giản là bữa ăn, mâm cơm ngày rằm còn mang theo nhiều quan niệm về sự cân bằng, đủ đầy và khởi đầu hanh thông cho những ngày tiếp theo.

Theo kinh nghiệm dân gian, có 3 món ăn quen thuộc thường được ưu tiên trong mâm cơm rằm tháng 2. Không phải vì cầu kỳ hay mê tín, mà bởi những món này vừa dễ ăn, vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thuận lợi và ấm no.

1. Món cá – biểu tượng của sự dư dả

Ảnh minh họa

Trong bữa cơm truyền thống, cá luôn là món được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt vào những dịp như ngày rằm.

Theo quan niệm Á Đông, cá gắn liền với ý nghĩa dư dả, sung túc. Vì vậy, việc có một món cá trong mâm cơm được xem như lời cầu mong cho cuộc sống ổn định, không thiếu thốn.

Cá có thể chế biến theo nhiều cách như: Cá kho, cá hấp gừng, canh cá

Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một món cá đơn giản cũng đủ làm mâm cơm trở nên tròn vị.

2. Món canh rau xanh – giúp cân bằng và “mở vận”

Bên cạnh món mặn, một bát canh rau xanh gần như không thể thiếu. Những loại rau như cải xanh, mồng tơi hay rau ngót thường được lựa chọn vì dễ nấu và dễ ăn.

Trong quan niệm dân gian, màu xanh tượng trưng cho sự sinh sôi và khởi đầu mới. Vì vậy, bữa cơm có rau xanh được xem là mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thuận lợi.

Ngoài ý nghĩa tượng trưng, canh rau còn giúp:

Cân bằng bữa ăn

Giảm cảm giác ngấy

Hỗ trợ tiêu hóa

Đặc biệt sau những ngày ăn uống nhiều đạm, một bát canh rau lại càng trở nên cần thiết.

3. Đậu phụ – món ăn “giữ lộc” trong bếp

Ảnh minh họa

Đậu phụ là món ăn dân dã nhưng xuất hiện rất nhiều trong bữa cơm Việt. Nguyên liệu từ đậu nành khiến món ăn này được người xưa xem là biểu tượng của sự tích lũy và đủ đầy.

Nhiều gia đình tin rằng trong mâm cơm ngày rằm, có thêm một món từ đậu như: Đậu phụ rán, đậu sốt cà chua, canh đậu sẽ giúp bữa cơm trở nên trọn vẹn hơn.

Không chỉ dễ ăn, đậu phụ còn giàu dinh dưỡng, phù hợp với nhiều đối tượng trong gia đình.

Mâm cơm đơn giản nhưng đủ đầy là điều quan trọng nhất

Thực tế, những món ăn trong ngày rằm không cần quá cầu kỳ hay tốn kém. Điều quan trọng nằm ở sự cân bằng và sự chuẩn bị chỉn chu.

Một mâm cơm có: Món mặn (cá), món canh (rau xanh), món bổ sung (đậu phụ) đã đủ để tạo nên cảm giác đầy đặn và hài hòa.

Người xưa quan niệm rằng, khi bữa cơm được chuẩn bị tươm tất, gia đình quây quần ăn uống cùng nhau thì đó chính là nền tảng cho sự thuận lợi trong cuộc sống. Không phải mê tín, mà là cách giữ nếp nhà

Những quan niệm về “món ăn mang lại may mắn” thực ra không quá huyền bí. Đó chỉ là cách người xưa gửi gắm mong muốn về một cuộc sống ổn định, đủ đầy thông qua những điều quen thuộc nhất – bữa cơm gia đình.

Rằm tháng 2 vì thế không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một bữa cơm ấm áp, có đủ món, đủ vị và đủ sự quan tâm, đã là một khởi đầu nhẹ nhàng cho những ngày tiếp theo.

Và đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại là thứ giúp mỗi gia đình cảm thấy an tâm và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Theo Vỹ Đình

Phụ nữ mới

