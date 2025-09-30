Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện đội quân 140 xe tải không người lái, chạy liên tục 24/7 theo cách không tưởng, bí mật khai thác kho báu tỷ tấn

30-09-2025 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

"Đội quân thép" này hoạt động như thế nào?

Phát hiện đội quân 140 xe tải không người lái, chạy liên tục 24/7 theo cách không tưởng, bí mật khai thác kho báu tỷ tấn- Ảnh 1.

Đây không còn là viễn cảnh khoa học viễn tưởng mà là một thực tại đáng kinh ngạc đang diễn ra tại các mỏ quặng sắt của tập đoàn Rio Tinto ở Pilbara, Tây Úc, thông qua hệ thống được gọi là Hệ thống Vận tải Tự hành (AHS). Đội quân thép này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành khai thác mỏ, mang đến những lợi ích kinh tế khổng lồ và thách thức mọi giới hạn về khả năng con người.

Kho báu tỷ tấn không cần sức người khai thác

Bí mật đằng sau sự vận hành hoàn hảo của 140 cỗ xe này nằm ở một "bộ não" điều khiển trung tâm tinh vi, đặt cách xa hàng ngàn kilomet tại thành phố Perth. Từ trung tâm này, đội ngũ kỹ thuật viên vận hành như những kiểm soát viên không lưu, giám sát mọi chuyển động của đội xe thông qua mạng lưới cảm biến và dữ liệu khổng lồ.

Phát hiện đội quân 140 xe tải không người lái, chạy liên tục 24/7 theo cách không tưởng, bí mật khai thác kho báu tỷ tấn- Ảnh 2.

Những chiếc xe tải siêu trường, siêu trọng, cao hơn cả một ngôi nhà hai tầng, không dựa vào mắt người mà sử dụng hệ thống Định vị GPS và Radar Độ Phân Giải Cao. Công nghệ này cho phép chúng tự động điều hướng qua các giao lộ, tránh chướng ngại vật một cách chính xác tuyệt đối, và luôn duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Mọi chuyển động, từ việc đón tải, di chuyển hàng chục kilomet, đến đổ quặng và quay trở lại điểm xuất phát, đều được thực hiện một cách lặng lẽ, hiệu quả và không hề có sự mệt mỏi của con người. Khả năng hoạt động 24/7 không gián đoạn này đã giúp mỗi chiếc xe tự hành có thể vận hành thêm hàng trăm giờ mỗi năm so với xe truyền thống.

Kết quả của việc triển khai công nghệ này là một sự thay đổi ngoạn mục về năng suất, minh chứng bằng những con số kinh tế gây sốc. Đội quân 140 xe tải không người lái đã vận chuyển lũy kế hơn 1 tỷ tấn vật liệu (bao gồm quặng sắt và đất đá) – một cột mốc lịch sử thể hiện quy mô và hiệu quả khổng lồ. Rio Tinto báo cáo rằng các xe tự hành có chi phí vận hành (load and haul unit costs) thấp hơn khoảng 15% so với xe có người lái.

Phát hiện đội quân 140 xe tải không người lái, chạy liên tục 24/7 theo cách không tưởng, bí mật khai thác kho báu tỷ tấn- Ảnh 3.

Phát hiện đội quân 140 xe tải không người lái, chạy liên tục 24/7 theo cách không tưởng, bí mật khai thác kho báu tỷ tấn- Ảnh 4.

Sự cải thiện năng suất ấn tượng này đến từ khả năng duy trì tốc độ tối ưu, giảm thiểu lỗi do con người, và chu kỳ làm việc liên tục, không cần nghỉ ca hay thay kíp lái. Hơn thế nữa, công nghệ này còn đặt một tiêu chuẩn mới về an toàn: bằng việc loại bỏ tài xế khỏi buồng lái, Rio Tinto ghi nhận không có bất kỳ chấn thương nào liên quan trực tiếp đến các xe tải tự hành kể từ khi triển khai, giải quyết được rủi ro lớn nhất trong môi trường khai thác mỏ.

Những câu hỏi về tương lai

Mặc dù mang lại lợi ích khổng lồ, cuộc cách mạng tự hành này cũng đặt ra những thách thức về việc làm. Tuy nhiên, Rio Tinto đã chủ động giải quyết bằng cách tái đào tạo lực lượng lao động, chuyển đổi tài xế xe tải thành các kỹ thuật viên và giám sát viên công nghệ cao tại trung tâm điều hành. Điều đáng kinh ngạc hơn là đây mới chỉ là khởi đầu.

Công nghệ AHS hiện đang được kết hợp với AutoHaul™ – hệ thống tàu hỏa tự hành vận chuyển quặng sắt từ mỏ ra cảng, tạo thành một hệ sinh thái tự động khổng lồ. Toàn bộ chuỗi cung ứng đang dần được quản lý như một cỗ máy duy nhất, thông minh và hiệu quả.

“Đội quân” 140 xe tải không người lái tại Pilbara không chỉ là một tin tức công nghệ đơn thuần mà là một lời khẳng định hùng hồn rằng công nghệ "không tưởng" đã trở thành hiện thực, mở ra một kỷ nguyên mới nơi máy móc sẽ tiếp tục bí mật khai thác và xử lý những "kho báu tỷ tấn" của hành tinh một cách an toàn và năng suất hơn bao giờ hết.

Nguồn: IM Mining

Theo Thanh Huyền

Thanh Niên Việt

