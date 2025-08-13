Phát hiện gần 16 tấn xương lợn đông lạnh hết hạn tại kho lạnh ở Hà Nội

Ngày 11/8, tổ công tác của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh, Hà Nội đã kiểm tra lô hàng thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương. Lô hàng được gửi bảo quản tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty cổ phần HPC Kiên Cường, địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ hàng hóa là xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, đựng trong 786 thùng carton (20 kg/thùng), tổng trọng lượng 15.720 kg. Trên bao bì in chữ nước ngoài, kèm nhãn phụ tiếng Việt, hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.

Phát hiện gần 16 tấn xương lợn đông lạnh hết hạn sử dụng 18 tháng

Qua xác minh, kể từ khi hết hạn sử dụng, lô hàng xương lưng lợn đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường có tổng cộng 796 thùng (15.920 kg); trong đó công ty đã bán 10 thùng (200 kg), số hàng thực tế còn tại kho là 786 thùng (15.720 kg).

Đội QLTT số 10 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định pháp luật.