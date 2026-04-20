Phát hiện hàng loạt tờ tiền có mệnh giá từ 500K-10K: Công an mời người phụ nữ sinh năm 1998 lên làm việc

Nguyên An | 20-04-2026 - 23:30 PM | Sống

Nhận được thông tin từ người dân, Công an xã Châu Thành nhanh chóng vào cuộc xác minh để tìm chủ nhân số tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/04/2026, chị Trương Thị Ngọc Lành (sinh năm 1970), ngụ tại ấp 3, xã Châu Thành đến Công an xã trình báo việc chị có nhặt được 01 chiếc ví da màu xám.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có 01 CCCD số 072198005936, Nguyễn Thị Ngọc Hà, 20/9/1998, ngụ tại ấp 3, xã Châu Thành; 01 thẻ ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Thị Ngọc Hà; 01 thẻ Agribank tên Nguyễn Thị Ngọc Hà; tiền Việt Nam có 13 tờ mệnh giá 500.000đ; 01 tờ mệnh giá 100.000đ; 01 tờ mệnh giá 20.000đ; 02 tờ mệnh giá 10.000đ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà nhận lại tài sản tại Công an xã Châu Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Châu Thành tiến hành rà soát tìm người đánh rơi có địa chỉ trên để tiến hành trao trả. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Châu Thành đã liên lạc được với chủ nhân, đồng thời mời tới trụ sở Công an xã để tiến hành trao trả tài sản tại phòng Trực ban Công an xã. Công an xã Châu Thành và chị Nguyễn Thị Ngọc Hà đã trao trả số tài sản trên cho chị Trương Thị Ngọc Lành.

Nhận lại tài sản chị Lành xúc động cho biết, trước đó chị làm rơi mất ví bên trong có các giấy tờ nói trên. Nay được Công an xã Châu Thành trao trả, chị vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của chị Hà và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm cán bộ Công an xã Châu Thành, sự tận tình, chu đáo của lực lượng Công an xã trong quá trình hỗ trợ người dân và mong rằng những việc làm đầy ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh

