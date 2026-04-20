Đây là số tiền phải trả nếu muốn mua một chiếc Mercedes-Benz S 63 AMG giống chiếc vừa bị ‘cẩu’ tại Hà Nội

Theo Hoàng Dũng | 20-04-2026 - 22:20 PM | Sống

Chiếc Mercedes-Benz S 63 AMG từng có giá mua mới không dưới 8 tỷ đồng, nhưng giờ đây chỉ ngang ngửa một mẫu xe hạng A.

Ngày 20/4, sau gần một thập kỷ chiếc Mercedes-Benz S 63 AMG “nằm im” tại khu vực phố Hoàng Minh Giám, chiếc sedan hiệu suất cao này đã được cơ quan chức năng di dời nhằm trả lại không gian vỉa hè và phục vụ công tác xác minh liên quan.

Theo báo điện tử Dân Trí đưa tin trước đó, chiếc xe này được xác định là tang vật liên quan đến một vụ án trước đây. Hồi đầu tháng 4/2026, lực lượng chức năng đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện. Tuy nhiên, sau thời gian thông báo không có người đến nhận, chiếc xe đã được tiến hành di dời khỏi vỉa hè.

Chiếc Mercedes-AMG S63 này bị bỏ lại trên vỉa hè từ khoảng năm 2016. Xe thuộc thế hệ khoảng 2006 đến 2008, từng là một trong những mẫu sedan hiệu suất cao hàng đầu của Mercedes-Benz. Thời điểm mới về Việt Nam, giá trị của xe ước tính lên tới hàng tỷ đồng, thậm chí có thời điểm được cho là tương đương hàng trăm cây vàng.

Vì vậy, nhiều người tò mò một chiếc Mercedes-Benz S 63 AMG tương tự hiện có giá bán lại là bao nhiêu. Tìm hiểu qua các trang hội nhóm và cộng đồng xe cũ trong nước, số lượng S 63 AMG thế hệ W221 như chiếc bị bỏ rơi bán lại là rất hiếm.

Có một chiếc thuộc đời 2010 được rao bán mức giá 499 triệu đồng, tức ngang ngửa một số mẫu xe cỡ A. Người bán còn cho biết khi mua mới có giá không dưới 8 tỷ đồng.

Như vậy, có thể phỏng đoán chiếc S 63 vừa bị cẩu đi tại Hà Nội sẽ có mức giá dao động khoảng 500 triệu đồng nếu được bán lại. Hiện trạng của chiếc xe sau 1 thập kỷ “nằm” vỉa hè ở mức khá tệ. phương tiện gần như không bị tháo dỡ các bộ phận quan trọng, song vẫn không tránh khỏi tình trạng xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết. Lốp xe xẹp, ngoại thất bạc màu và nhiều chi tiết có dấu hiệu lão hóa theo thời gian. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới giá bán lại.

Bên trong khoang lái của Mercedes-AMG S63 cho thấy dấu vết xuống cấp rõ rệt sau thời gian dài bị bỏ quên. Nội thất bọc da màu đen phủ bụi dày, bề mặt ghế nhăn nheo và xuất hiện nhiều vết nứt nhẹ. Vô-lăng in logo Mercedes đã bạc màu, các chi tiết ốp gỗ trên táp-lô và tapi cửa mất đi độ bóng vốn có. Khu vực sàn xe bám đầy rác, lá khô và đất cát, trong khi kính lái mờ đục vì bụi bẩn. Tổng thể không gian nội thất mang cảm giác ẩm mốc, thiếu bảo dưỡng, tương phản hoàn toàn với sự sang trọng vốn có của dòng S-Class.

Về trang bị, Mercedes-Benz S 63 AMG sử dụng động cơ V8 dung tích 6.2L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Đây là khối động cơ M156 nổi tiếng của AMG, từng được đánh giá cao về hiệu năng trong phân khúc sedan cỡ lớn.

