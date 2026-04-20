Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bậc thầy phong thủy tiết lộ 3 con giáp được Thần Tài ưu ái cả đời: Sự nghiệp như diều gặp gió, quý nhân hỗ trợ, giàu càng giàu thêm

Nguyên An | 20-04-2026 - 21:42 PM | Sống

Nhờ sự hỗ trợ đúng lúc, những con giáp này có thể rút ngắn con đường đến thành công và tránh được những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, tư duy tài chính hợp lý cũng giúp họ giữ vững và gia tăng tài sản theo thời gian.

Trong quan niệm phong thủy phương Đông, mỗi con giáp đều mang một “đường tài lộc” riêng, có người phát đạt sớm, có người thành công muộn, nhưng cũng có những con giáp được xem là có số hưởng tài lộc dài lâu. Đây là những người không chỉ gặp may trong một giai đoạn nhất định mà còn có khả năng duy trì sự giàu có ổn định theo thời gian. Nhờ sự kết hợp giữa năng lực cá nhân, thời vận và yếu tố quý nhân, họ thường đạt được cuộc sống sung túc, ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn.

Theo nhận định của Tần Dương Minh - bậc thầy phong thủy nổi tiếng Trung Quốc, có ba con giáp được cho là đặc biệt “được lòng” Thần Tài. Không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp thuận lợi, họ còn liên tục gặp được người giúp đỡ đúng lúc, từ đó tạo nên nền tảng tài chính vững chắc và ngày càng giàu có.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi bật với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng thích nghi linh hoạt. Đây là con giáp có tư duy tài chính tốt, biết cách nắm bắt cơ hội và tận dụng thời điểm để phát triển bản thân.

Trong sự nghiệp, tuổi Tý thường không ngừng tìm kiếm cơ hội mới. Họ có thể bắt đầu từ những vị trí khiêm tốn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và đầu óc nhạy bén, họ dần khẳng định được năng lực. Khi gặp đúng thời điểm, con đường công danh của họ có thể “lên như diều gặp gió”, đạt được những bước tiến đáng kể.

Một điểm mạnh của tuổi Tý là khả năng xây dựng mối quan hệ. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, họ dễ gặp được quý nhân – những người sẵn sàng hỗ trợ, định hướng hoặc mở ra cơ hội hợp tác. Chính những mối quan hệ này giúp họ tránh được nhiều rủi ro và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Về tài chính, tuổi Tý có khả năng tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Không chỉ dựa vào công việc chính, họ còn biết cách đầu tư hoặc kinh doanh để gia tăng tài sản. Nhờ vậy, tiền bạc của họ có xu hướng tăng đều theo thời gian.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp đại diện cho sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Họ không phải là người dễ đạt thành công nhanh chóng, nhưng lại có khả năng duy trì và phát triển tài chính một cách bền vững.

Trong công việc, tuổi Dậu luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Sự tận tâm và đáng tin cậy giúp họ được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp tin tưởng. Nhờ đó, họ có nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định vị trí trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu thường gặp được những người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc. Đây có thể là cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác giúp họ mở rộng cơ hội phát triển. Sự hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ đạt được thành công lâu dài.

Về tài chính, tuổi Dậu có thói quen quản lý tiền bạc chặt chẽ. Họ không tiêu xài hoang phí mà luôn có kế hoạch tích lũy rõ ràng. Khi có cơ hội đầu tư, họ cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nhờ vậy, tài sản của họ tăng trưởng ổn định và ít gặp rủi ro.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được xem là mang nhiều phúc khí nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này sống chân thành, hiền hòa và biết cách đối nhân xử thế, nhờ đó thường nhận được sự yêu mến và giúp đỡ từ những người xung quanh.

Trong sự nghiệp, tuổi Hợi không quá tham vọng nhưng lại có sự ổn định đáng kể. Họ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, họ dần xây dựng được vị thế vững chắc trong công việc.

Điểm đặc biệt của tuổi Hợi là thường gặp quý nhân vào những thời điểm quan trọng. Khi gặp khó khăn, họ dễ nhận được sự hỗ trợ giúp vượt qua trở ngại. Khi có cơ hội, họ cũng được người khác giới thiệu hoặc tạo điều kiện để phát triển.

Về tài chính, tuổi Hợi có xu hướng tích lũy đều đặn. Dù không phải lúc nào cũng bùng nổ, nhưng họ hiếm khi rơi vào tình trạng thiếu thốn. Khi bước vào giai đoạn trung niên, tài sản của họ có thể tăng lên đáng kể, giúp cuộc sống trở nên dư dả và thoải mái hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên