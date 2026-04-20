Đột kích đường dây sản xuất gia vị lẩu giả bán cho nhiều nhà hàng lớn: Tiêu thụ 6,5 triệu chai, tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong năm 2024, lực lượng này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về an toàn thực phẩm và môi trường tiến hành triệt phá một loạt cơ sở sản xuất gia vị lẩu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng và phát hiện được những sự thật ngỡ ngàng.

Vụ việc bắt đầu được phát hiện từ tháng 9/2024, trong quá trình kiểm tra và rà soát các doanh nghiệp địa phương. Cảnh sát nhận thấy nhiều sản phẩm gia vị lẩu mang nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện tràn lan trên thị trường nhưng có dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, nhiều nhà hàng nhượng quyền trên khắp Trung Quốc đã sử dụng các loại dầu lẩu và gia vị này mà không nhận ra đó là hàng giả. Những sản phẩm này có giá thành rẻ, nguồn gốc không rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Từ các manh mối ban đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra chuyên sâu. Thông qua việc truy vết hình ảnh, theo dõi lộ trình vận chuyển hàng hóa và phân tích dòng tiền, cơ quan điều tra từng bước làm rõ đường dây sản xuất, phân phối hàng giả. Kết quả, 4 cơ sở sản xuất được xác định tại Thành Đô và Trùng Khánh (Trung Quốc). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 địa điểm chuyên in ấn và thiết kế nhãn mác giả, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu lớn.

Dây chuyền sản xuất gia vị lẩu giả

Để triệt phá toàn bộ đường dây, từ ngày 9 đến 12/9/2024, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tại các khu vực trọng điểm như quận Long Tuyền Dịch (Thành Đô) và khu Sa Bình Bá (Trùng Khánh). Kết quả, 7 cơ sở sản xuất và in ấn bị triệt phá, 12 nghi phạm bị bắt giữ, cùng với 5 dây chuyền sản xuất bị thu giữ. Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu hơn 13.000 chai dầu pha chế giả và hơn 150.000 tem nhãn giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2021, các đối tượng cầm đầu gồm 3 người họ Khổng, Tôn và Hà đã cùng nhau thành lập xưởng sản xuất dầu pha chế. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ lớn từ các chuỗi nhà hàng lẩu, nhóm này đã tận dụng cơ hội để sản xuất sản phẩm với nguyên liệu giá rẻ. Sau đó, họ dán nhãn giả của các thương hiệu nổi tiếng nhằm nâng giá trị sản phẩm và dễ dàng tiêu thụ trên thị trường.

Không dừng lại ở khâu sản xuất, các đối tượng còn tổ chức mạng lưới tiêu thụ chuyên nghiệp. Nhóm này tuyển dụng thêm các cá nhân gồm Lưu, Vương và Chương để phụ trách hoạt động bán hàng. Họ chủ động tiếp cận các nhà hàng lẩu và đại lý nhượng quyền, chào bán sản phẩm với mức giá thấp nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, tổng số lượng sản phẩm giả đã được tiêu thụ trong vụ việc này lên tới 6,5 triệu chai, với tổng giá trị liên quan hơn 14 triệu NDT (khoảng hơn 54 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi dán nhãn giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp chính hãng mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm trên thị trường. Việc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo trong quá trình sản xuất có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Sau khi bị bắt giữ, toàn bộ 12 nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hình sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Đáng chú ý, vụ việc này chỉ là một phần trong chiến dịch tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ và hàng giả tại Thành Đô trong năm 2024. Theo thống kê, trong năm qua, lực lượng chức năng tại đây đã khởi tố 175 vụ án hình sự liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng cộng có 602 nghi phạm bị áp dụng các biện pháp tố tụng, trong đó 91 vụ án đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát để đề nghị truy tố.

(Theo People Daily)