Phát hiện "hạt ngọc" 1.600 đô của Việt Nam: Đánh bại Thái Lan, được giới siêu giàu châu Âu "săn lùng" ráo riết

Trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình Việt, gạo Ông Cua ST25 đã trở thành một cái tên quen thuộc, đây là loại gạo mà chỉ cần mở nồi, hương thơm nhẹ đã khiến bữa ăn trở nên ấm áp hơn. Nhưng gạo Ông Cua ST25 không chỉ là gạo để dùng thường nhật, đằng sau những hạt gạo trắng dài, trong và dẻo là câu chuyện về một giống lúa Việt Nam đã được quốc tế công nhận là “gạo ngon nhất thế giới”.

Đây là giống lúa do kỹ sư Hồ Quang Cua nghiên cứu, lai tạo và phát triển trong nhiều năm tại Sóc Trăng. Về hình dáng và hương vị, loại gạo này có hạt dài, trong, không có phần bạc bụng. Khi nấu, hạt cơm mềm, dẻo vừa phải nhưng lại dai nhẹ. Đây là một điểm đặc biệt khiến cơm ST25 giữ được độ quyện ngay cả khi để nguội. Hương thơm của nó rất tinh tế: thoảng mùi lá dứa, hoà cùng hương cốm non, như mùi của lúa xanh non vừa chín. Sự đặc trưng trong mùi hương của gạo Ông Cua ST25 chính là điểm tự hào nhất khiến loại gạo này không chỉ ngon mà còn rất “sang” trong cảm giác thưởng thức.

Gạo Ông Cua ST25 mang trong mình tâm huyết của người Việt vươn mình ra thế giới, liên tục chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế. Loại gạo này đã giành giải “World’s Best Rice” lần đầu vào năm 2019 tại cuộc thi do The Rice Trader tổ chức ở Manila, Philippines. Không dừng lại ở đó, gạo Ông Cua ST25 tiếp tục giành giải này vào năm 2023 và năm 2025 cũng là năm thứ 3 loại gạo này được công nhận tại hội nghị Gạo Thế giới đồng hạng với Gạo Phka Romdoul của chủ nhà Campuchia.

Gạo Ông Cua ST25 được vinh danh trên thị trường quốc tế cũng kéo theo không ít rắc rối về quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ vài tháng sau khi giành giải nhất thế giới năm 2019, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu ST25, khiến việc bảo hộ thương hiệu và bảo vệ quyền lợi trở thành một “cuộc chiến” kéo dài. Kỹ sư Hồ Quang Cua từng phải đối mặt với tình trạng xâm phạm, đánh tráo giống lúa và đặt tên khác để lưu hành. Doanh nghiệp của ông đã phải gửi hàng chục nghìn euro sang Châu Âu để kiểm nghiệm, chứng minh rằng giống lúa ST25 chính là của mình.

Để giải quyết vấn đề này, thương hiệu “Gạo Ông Cua ST25” ra đời. Theo ông Cua, chỉ giống lúa ST25 mới được đăng ký bảo hộ độc quyền, còn gạo sản xuất từ giống này là sản phẩm chung, không thể độc quyền nếu không kèm nhãn hiệu riêng. Nhãn hiệu “Gạo Ông Cua ST25” đã được bảo hộ hợp pháp ở Mỹ, Anh, EU, Hồng Kông, Trung Quốc, Úc và Việt Nam.

Hiện nay, gạo Ông Cua ST25 được bán phổ biến tại các chợ, siêu thị và đại lý trên toàn quốc với mức giá dao động từ 100 - hơn 200.000 đồng cho 1 hộp tuỳ loại và tuỳ kg. Với hương vị đặc trưng và chất lượng ổn định, gạo Ông Cua ST25 không chỉ là loại gạo quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn thể hiện nỗ lực và tâm huyết của người Việt. Mỗi hạt cơm từ gạo Ông Cua ST25 mang lại trải nghiệm ấm áp, gần gũi và giúp khẳng định giá trị gạo Việt trên thị trường quốc tế.