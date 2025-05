Phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng ''thổi phồng công dụng'' tại Hà Nội

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17 và Công an xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can tại thôn Năm Trại. Xưởng sản xuất này được đặt tại một địa điểm kín đáo, sâu trong ngõ nhỏ ít người qua lại, được sơn vẽ ngụy trang bằng các hình vẽ loang lổ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng các loại như trà, sữa hạt, viên uống... có dấu hiệu "thổi phồng công dụng" như thuốc chữa bệnh, vi phạm nghiêm trọng các quy định về ghi nhãn, quảng cáo và an toàn sản phẩm.

Nhiều sản phẩm được thổi phồng công dụng

Lực lượng chức năng xác định Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can đã vi phạm nhiều quy định như: Không thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi sau công bố đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; Hàng hóa có nhãn nhưng không ghi đủ nội dung bắt buộc theo quy định; Ghi nhãn sản phẩm với thông tin sai lệch, không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa – cụ thể là mô tả công dụng sản phẩm theo hướng gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về tính năng, tác dụng điều trị hoặc chữa bệnh của thực phẩm.

Đáng chú ý, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can được quảng cáo, kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội (website, tiktok, shopee...) với những thông tin sai lệch khiến người tiêu dùng hiểu lầm thực phẩm là thuốc chữa bệnh, từ đó đặt niềm tin sai lệch, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng, đồng thời làm sai lệch môi trường kinh doanh lành mạnh. Hiện cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc có yếu tố "quảng cáo công dụng vượt mức" tránh để "tiền mất, tật mang".