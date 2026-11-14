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Phát hiện hơn 400 món trang sức vàng giả nhãn hiệu xa xỉ ở 3 tiệm vàng

| | Thị trường

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 3 vụ án và 4 bị can, lật tẩy thủ đoạn làm giả nhãn hiệu xa xỉ, thu giữ 403 sản phẩm trang sức vàng trị giá hơn 3,42 tỷ đồng.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo đó, đường dây kinh doanh trang sức vàng bạc giả mạo các thương hiệu đình đám thế giới vừa bị lực lượng Cảnh sát kinh tế triệt phá tại Quy Nhơn.

Một tiệm vàng trên địa bàn phường Quy Nhơn bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất ngày 27/10. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức quy mô lớn trên địa bàn phường Quy Nhơn và phát hiện 403 sản phẩm trang sức bằng vàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu nhái lại các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hơn 3,42 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng và trưng cầu giám định chuyên môn đã lật tẩy 3 phương thức đưa hàng giả vào tủ kính của các doanh nghiệp này.

Phương thức thứ nhất là tự gia công sản phẩm nhái thương hiệu. Tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H., cơ quan công an phát hiện 138 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu xa xỉ Van Cleef & Arpels, trị giá hơn 1,14 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngoài việc thu mua bên ngoài, cơ sở này còn tổ chức chế tác trực tiếp. Thợ kim hoàn có tên P.T.T. khai nhận đã tự tay gia công 43 sản phẩm trang sức nhái thương hiệu để đưa ra thị trường.

Phương thức thứ hai được các cơ sở vàng bạc trên thực hiện là nhập hàng từ TP.HCM về tiêu thụ. Cụ thể, tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., lực lượng chức năng thu giữ 124 sản phẩm giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Chủ cơ sở bước đầu khai nhận đã gom số hàng này từ một số tiệm vàng tại TP.HCM rồi vận chuyển về Gia Lai bày bán.

Phương thức thứ 3 là thu mua vàng bạc trôi nổi từ người dân. Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M., kết quả giám định cho thấy có 141 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, trị giá hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được doanh nghiệp thu mua lại từ người dân mà không hề có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn ngang nhiên niêm yết bán cho khách hàng.

Hiện trường Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra một tiệm vàng sai phạm. ( Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc liên tiếp khởi tố 3 vụ án chỉ trong thời gian ngắn khẳng định sự quyết liệt của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai trong việc làm sạch thị trường vàng bạc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các thương hiệu hợp pháp.

Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xác minh, làm rõ.

Theo Nguyễn Gia/VTC News

VTC News

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