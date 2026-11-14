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Bắt nam thanh niên người Lào vận chuyển 6.000 viên ma túy vào Việt Nam

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Bắt nam thanh niên người Lào vận chuyển 6.000 viên ma túy vào Việt Nam

Lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp bắt giữ nam thanh niên vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Thành (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và Công an xã Lìa bắt giữ nam thanh niên người Lào đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, lúc 16h05 ngày 13/11, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các đơn vị kể trên làm nhiệm vụ tại khu vực đường liên thôn Thanh Hoà Phòng (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị). Họ phát hiện nam thanh niên đi xe máy màu đen không gắn biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám sát, kiểm tra.

Bắt nam thanh niên người Lào vận chuyển 6.000 viên ma túy vào Việt Nam- Ảnh 1.

Lực lượng Trạm CSGT Đakrông phối hợp bắt giữ Thạo A Ch. (Ảnh: Phòng CSGT Công an Quảng Trị)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một gói nylon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Nam thanh niên khai mình là Thạo A Ch., 20 tuổi, trú tại bản Chèng, cụm Ka Tup - Ma Hat, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào. A Ch. được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn, khi đến địa điểm giao nhận thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (sinh năm 1999, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm .

Lúc 23h26 ngày 5/11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đón dừng, kiểm tra ô tô do Đặng Xuân Triều điều khiển do có biểu hiện nghi vấn.

Khi được lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, đến 23h49 cùng ngày, tổ công tác dừng được phương tiện tại Km683 Quốc lộ 1.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên ô tô do Triều cầm lái có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng. Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Theo NGUYỄN VƯƠNG/VTC News

VTC News

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