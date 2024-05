Phát hiện kho hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá 2 tỉ đồng

Ngày 11-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ một vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ do nước ngoài sản xuất được phát hiện tại một nhà dân.



Số hàng hóa không rõ nguồn gốc phát hiện tại nhà Trần Văn Trưởng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9-5, tại khu vực thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường Ninh Bình và Công an xã Quang Sơn, kiểm tra ôtô BKS 29T-2505 do Bùi Anh Đức (SN 1992; ngụ xã Quang Sơn), điều khiển.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 14 máy ép hoa quả, 3 nồi chiên không dầu, 5 quạt điện do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình làm việc, Bùi Anh Đức khai chở thuê số hàng trên cho Trần Văn Trưởng (SN 1991, ngụ xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Tiến hành kiểm tra kho hàng tại thôn Trại Vòng (xã Quang Sơn), lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 1.672 chiếc quạt điện, 207 chiếc máy ép hoa quả, 78 nồi chiên không dầu… do nước ngoài sản xuất, tổng giá trị hàng hóa khoảng 2 tỉ đồng.

Tại đây, Trần Văn Trưởng cũng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.