Phát hiện “khúc gỗ trôi sông” phát tiếng gầm gừ, nhóm đàn ông đánh vật suốt 1h, dùng đến cả công nghệ cao mới thoát hiểm

Ngày 29/8, Jimmy Appleton cùng người bạn Blake Daugherty, đều sống tại Pope, bang Mississippi (Mỹ), đã có chuyến đi thám thính mở màn cho mùa săn cá sấu tại địa phương. Đi cùng họ còn có hai cậu con trai của Blake là Cruz và Cash.

Cả nhóm di chuyển bằng chiếc thuyền nhôm dài 5,2m của Appleton, tiến sâu vào một hồ nước hình móng ngựa nằm gần sông Mississippi, thuộc khu vực Natchez. Đây vốn là địa điểm quen thuộc, nơi họ thường khởi động mùa săn cá sấu hàng năm.

Appleton chia sẻ rằng gia đình và bạn bè ông đã cùng nhau tham gia săn cá sấu suốt nhiều năm, kể cả 2 cậu con trai Cruz cùng Cash cũng không ít lần góp mặt.

“Sáng hôm ấy, chúng tôi nhìn thấy một con cá sấu dài khoảng 3,6m. Tuy nhiên, cả nhóm quyết định rút lui, chờ đến buổi trưa rồi quay lại để tiếp cận”, ông kể.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian chờ đợi, bất ngờ một con cá sấu khác phát ra những tiếng gầm vang rền. Âm thanh dữ dội ấy, theo lời Appleton, là thứ mà ông tin sẽ khắc sâu trong trí nhớ cả đời. Tiếng gầm vang dội liên tục, khiến cả nhóm chắc chắn rằng đó là dấu hiệu của một cá thể khổng lồ.

Ngay lập tức, họ đánh dấu vị trí con cá sấu dài 3,6m đã nhìn thấy trước đó, rồi đổi hướng để lần theo âm thanh kỳ lạ. Chẳng bao lâu, mục tiêu xuất hiện.

Appleton nhớ lại: “Trông nó chẳng khác gì một khúc gỗ khổng lồ đang trôi lững lờ trên mặt nước. Chúng tôi quan sát đến gần trưa thì nó lặn mất. Nhưng nhờ có sonar – thiết bị định vị bằng sóng âm, chúng tôi đã nhanh chóng tìm lại được nó dưới mặt hồ”.

Lần này, Appleton ném mồi chính xác ngay từ cú quăng đầu tiên, móc trúng con vật. Ông sử dụng cần câu dài 2,4m, máy Penn 8000 và dây dù, đặc biệt không gắn thêm dây thép. Ngay khi cá sấu cắn câu, sức mạnh từ cú giật khiến các thợ săn suýt bị hất văng khỏi thuyền. Appleton cố gắng kéo nó lên khỏi đáy nước nhưng không thành công.

Tiếp đó, Blake liền ném thêm một chiếc móc lớn, trúng vào thân cá sấu. Con vật bắt đầu vùng vẫy, quẫy mạnh rồi lăn tròn dữ dội. Khi nó trồi lên mặt nước, Appleton lập tức tung thêm một chiếc móc nữa. Để tránh bị kéo chìm, họ buộc phải cắt bỏ dây câu, chỉ giữ lại hai sợi dây gắn móc sắt, để rồi bị con cá sấu khổng lồ lôi vòng quanh hồ nước.

Cuộc vật lộn căng thẳng diễn ra gần một giờ. Sau đó, nhóm thợ săn chỉ mất 35 phút để khống chế con vật – nhanh hơn nhiều so với lần trước khi họ phải mất ba tiếng để hạ gục một cá thể dài 3,3m.

Khi thấy con cá sấu bắt đầu yếu sức, Blake nhanh trí dùng dây thòng lọng siết chặt và kéo nó áp sát mạn thuyền. Appleton sau đó kết thúc bằng một cây gậy bắn thuốc nổ.

Đưa con vật khổng lồ lên thuyền là thử thách thực sự. Với trọng lượng khủng, nhóm phải chật vật mới kéo được nó lên con thuyền nhôm dài 5,2m. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng đưa thuyền cùng chiến lợi phẩm về bến, rồi chở đến cơ sở Red Antler Processing.

Chỉ đến khi hạ thủy và đo đạc, họ mới biết được kích thước thật sự của con vật. Theo Appleton, cá sấu đo được dài 4,28m và nặng tới 300kg. Đây là cá thể lớn thứ ba từng được ghi nhận tại bang Mississippi. Kỷ lục trước đó là một con dài 4,34m, nghĩa là chiến tích lần này của nhóm Appleton chỉ kém vài centimet.

Săn cá sấu là hoạt động con người tiến hành nhằm tìm kiếm, lùng sục, đặt bẫy, bắt giữ và tiêu diệt loài bò sát này. Việc săn bắt thường diễn ra tại những khu vực phân bố tự nhiên của cá sấu và luôn tiềm ẩn rủi ro cao, bởi đây là loài dã thú có khả năng tấn công, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí cướp đi tính mạng con người.

Tại Hoa Kỳ, loài cá sấu được phép săn hợp pháp hiện nay là cá sấu mõm ngắn (Alligator). Để tham gia, thợ săn buộc phải có giấy phép cũng như thẻ săn hợp lệ. Hoạt động này được quản lý chặt chẽ và chỉ diễn ra tại một số bang ở khu vực Đông Nam nước Mỹ. Cụ thể, các bang như Florida, Georgia, Alabama, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Nam Carolina và Texas đều triển khai chế độ cấp phát giấy phép nhằm kiểm soát việc săn bắt.

Theo Yahoo News