Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện kiểu ăn khiến 10 loại ung thư "khiếp sợ": Cơ thể hưởng lợi nếu áp dụng thường xuyên

14-08-2025 - 11:35 AM | Sống

Theo báo Anh Daily Mail, nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Loma Linda, Mỹ thực hiện đã phát hiện ra kiểu ăn này có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Kiểu ăn giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã theo dõi thói quen ăn uống, tình trạng sức khỏe của gần 80.000 người trong suốt 8 năm và phát hiện ra rằng những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn.

Các nhà khoa học đã xem xét 3 chế độ ăn chay khác nhau, bao gồm: người ăn chay trường (không ăn các sản phẩm từ động vật); người ăn chay lacto-ovo (không ăn thịt, cá nhưng vẫn tiêu thụ sữa, trứng); người ăn chay pesco (không ăn thịt nhưng vẫn ăn sữa, trứng, cá và hải sản).

Theo Daiy Mail, kết quả nghiên cứu phát hiện, người ăn chay nói chung có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn khoảng 12% có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như u hắc tố, ung thư tuyến giáp, buồng trứng, tuyến tụy và u lympho thấp hơn 18%.

Những người ăn chay đã giảm 45% nguy cơ mắc ung thư dạ dày; giảm 25% nguy cơ mắc ung thư hạch bạch huyếtgiảm 21% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Riêng những người ăn chay trường từ khi còn trẻ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 43% và ung thư vú thấp hơn 31%.

Phát hiện kiểu ăn khiến 10 loại ung thư "khiếp sợ": Cơ thể hưởng lợi nếu áp dụng thường xuyên- Ảnh 1.

Những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia Gary E. Fraser, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chế độ ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh ung thư khác nhau”.

Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn chay giàu trái cây, rau củ và các loại đậu bổ sung các chất dinh dưỡng lành mạnh cơ thể và giúp giảm nguy cơ mắc ung thư, kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu, những người ăn chay ít bị béo phì hơn. Ngoài ra, họ cũng ít khi hút thuốc, uống rượu và tập thể dục nhiều hơn. Lối sống lành mạnh này cũng là một trong những yếu tố góp phần làm giảm nguy cơ ung thư ở nhóm thường xuyên ăn chay.

Tiến sĩ Shireen Kassam, chuyên gia tư vấn về huyết học tại Anh - người không tham gia vào nghiên cứu - chia sẻ: “Các phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy chế độ ăn nhiều thực vật có tác động rất lớn tới sức khỏe, bao gồm giúp giảm nguy cơ mắc ung thư".

Phòng ngừa ung thư

Theo báo cáo thường niên từ Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đầu năm 2024, gánh nặng ung thư toàn cầu đang ngày một gia tăng. Ước tính 1/5 người trên thế giới sẽ đối diện với ung thư trong đời. Khoảng 1/9 nam giới và 1/12 nữ giới sẽ tử vong vì căn bệnh này.

Phát hiện kiểu ăn khiến 10 loại ung thư "khiếp sợ": Cơ thể hưởng lợi nếu áp dụng thường xuyên- Ảnh 2.

Theo WHO, ung thư đang có xu hướn gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Do đó việc chủ động phòng ngừa ung thư là vô cùng quan trọng. Để phòng ngừa ung thư, ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, mọi người cũng nên thực hiện thêm một số điều sau:

- Tăng cường tập thể dục, rèn luyện sức khỏe thường xuyên;

- Duy trì cân nặng hợp lý;

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài;

- Tránh tiếp xúc hóa chất và môi trường độc hại;

- Không hút thuốc, hạn chế uống rượu bia;

- Tránh quan hệ tình dục không an toàn;

- Tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan các loại, vaccine phòng ung thư cổ tử cung;

- Cải thiện chất lượng giấc ngủ;

- Khám sức khỏe định kỳ.

Loại cây mọc dại đầy bờ ruộng, được đồn là có thể "nuốt trọn" tế bào ung thư gan: Thực hư thế nào?

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô!

Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô! Nổi bật

Ngôi trường ái nữ nhà Cường Đô La vừa nhập học: Thuộc top trường quốc tế "đỉnh nhất" Sài Gòn, học phí nửa tỷ đồng/năm!

Ngôi trường ái nữ nhà Cường Đô La vừa nhập học: Thuộc top trường quốc tế "đỉnh nhất" Sài Gòn, học phí nửa tỷ đồng/năm! Nổi bật

Chủ quán bánh xèo nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi: Có người ngỏ ý đưa 1,3 tỷ đồng để xin cháu và quyết định của ông bà

Chủ quán bánh xèo nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi: Có người ngỏ ý đưa 1,3 tỷ đồng để xin cháu và quyết định của ông bà

11:12 , 14/08/2025
1 THAY ĐỔI khiến phụ huynh cả nước vừa hân hoan vừa lo lắng, thầy giáo nói: "Thành" hay "bại" quan trọng là ở NHÂN VẬT này!

1 THAY ĐỔI khiến phụ huynh cả nước vừa hân hoan vừa lo lắng, thầy giáo nói: "Thành" hay "bại" quan trọng là ở NHÂN VẬT này!

11:00 , 14/08/2025
Rửa ngao kiểu gì cũng không hết bùn cát? Đầu bếp hàng đầu mách ngâm ngao với 2 thứ, đảm bảo sạch bất ngờ

Rửa ngao kiểu gì cũng không hết bùn cát? Đầu bếp hàng đầu mách ngâm ngao với 2 thứ, đảm bảo sạch bất ngờ

10:25 , 14/08/2025
Người đàn ông chuyển khoản nhầm 2,5 tỷ đồng, người nhận trả lại nhưng vừa gửi xong đã lập tức báo công an

Người đàn ông chuyển khoản nhầm 2,5 tỷ đồng, người nhận trả lại nhưng vừa gửi xong đã lập tức báo công an

10:22 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên