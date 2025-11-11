Phát hiện loại đồ uống là "cứu tinh" cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ: Không phải trà hay cà phê

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghiên cứu của Anh cho thấy thường xuyên tiêu thụ loại đồ uống này có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bảo vệ tim mạch hiệu quả, đặc biệt là ở những người có thói quen ngồi nhiều.

Theo báo Anh Express, các nhà khoa học đến từ Đại học Birmingham đã phát hiện cacao nóng - thức uống quen thuộc trong mùa đông - có thể là “vị cứu tinh” của hệ tim mạch.

Nghiên cứu cho biết hợp chất flavanol trong cacao nóng có khả năng duy trì độ đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa lưu thông máu kém do thói quen ngồi lâu - một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và “dẫn lối” cho bệnh tim mạch, đột quỵ.

Cụ thể, nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu phân tích dữ liệu trên 40 nam thanh niên khỏe mạnh. Người tham gia được chia thành 2 nhóm: một nhóm uống cacao nóng chứa hàm lượng flavanol cao (khoảng 695mg flavanol), nhóm còn lại uống loại đồ uống khác. Sau đó cả hai nhóm được yêu cầu ngồi yên trong hai giờ đồng hồ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm uống cacao nóng giàu flavanol không gặp hiện tượng suy giảm chức năng mạch máu, trong khi nhóm uống đồ uống khác lại có dấu hiệu giảm độ đàn hồi của động mạch và tăng huyết áp nhẹ.

Nghiên cứu kết luận flavanol trong cacao nóng có thể ngăn ngừa vấn đề sức khoẻ tim mạch do lối sống ít vận động gây ra.

Uống cacao nóng có thể giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch hiệu quả, đặc biệt là ở những người có thói quen ngồi nhiều. (Ảnh minh hoạ)

Tiến sĩ Catarina Rendeiro, Phó giáo sư Khoa học dinh dưỡng tại Đại học Birmingham, cho biết: “Ngồi lâu một chỗ để làm việc, lái xe hay xem TV,... có thể khiến hệ tim mạch chịu nhiều áp lực. Việc tìm ra biện pháp tự nhiên, chẳng hạn như uống cacao nóng để giảm thiểu tác động có hại lên mạch máu do thói quen ngồi nhiều gây ra có ý nghĩa rất lớn với sức khỏe tim mạch”.

Giáo sư Sam Lucas, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận định: “Ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể hưởng lợi từ việc bổ sung flavanol khi uống cacao nóng. Uống một cốc cacao giàu flavanol mỗi ngày có thể giúp duy trì lưu thông máu ổn định, đặc biệt khi phải ngồi liên tục trong thời gian dài”.

Nghiên cứu khác nói gì?

Trên thực tế, một số nghiên cứu khoa học cũng đã công nhận lợi ích đối của việc uống cacao nóng với sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Clinical Hypertension, việc uống cacao thường xuyên giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp và tăng cường lưu thông máu tổng thể. Flavanol trong cacao kích thích cơ thể sản sinh oxit nitric, giúp giãn mạch, hạ huyết áp và giảm gánh nặng cho tim.

Nhờ khả năng thúc đẩy lưu lượng máu, uống cacao nóng còn giúp ngăn ngừa tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch - những nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch và đột quỵ. Đồng thời, hợp chất flavanol cũng giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ điều hòa đường huyết – yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch, trang Times of India trích dẫn thông tin.

Flavanol trong cacao có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia y tế, việc bổ sung một ly cacao nóng mỗi ngày có thể là cách tự nhiên giúp tăng sức bền của mạch máu và duy trì sức khỏe tim mạch toàn diện. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên chọn uống cacao nguyên chất hoặc uống loại chứa ít nhất 85% hàm lượng cacao, bởi những sản phẩm này chứa nhiều flavanol nhất và cũng ít đường, ít chất béo hơn.



Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
đồ uống

