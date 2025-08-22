Phát hiện loại gia vị bổ dưỡng bậc nhất, mỡ máu cao, ung thư "rất sợ": Người Việt đã dùng từ lâu

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình, giúp tăng hương vị cho các món ăn. Theo báo Anh Express, gừng rất tốt cho sức khỏe, được dùng trong y học cổ truyền hơn 2.500 năm đặc biệt là ở các quốc gia châu Á. Gừng còn được mệnh danh là một trong những loại gia vị bổ dưỡng bậc nhất.

Gừng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm cảm giác buồn nôn, giảm viêm, giảm triệu chứng cảm lạnh. Ngoài ra, gừng còn đem đến một số lợi ích nổi bật như giảm mỡ máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa ung thư.

Gừng đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Gừng giúp hạ mỡ máu, bảo vệ tim mạch

Nghiên cứu công bố vào năm 2022 đã xem xét 26 thử nghiệm lâm sàng và chỉ ra rằng tiêu thụ gừng có thể giúp giảm nồng độ cholesterol, đặc biệt là cholesterol "xấu" LDL, và tăng cholesterol "tốt" HDL. Nghiên cứu cũng cho thấy gừng có tác dụng cải thiện huyết áp, giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng những bệnh nhân béo phì dùng 1,8g gừng mỗi ngày đã giảm đáng kể mức triglyceride, cholesterol LDL và cholesterol toàn phần trong máu.

Chuyên gia Lindsay Malone, giảng viên dinh dưỡng tại Trường Y khoa Đại học Case Western Reserve Mỹ chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Mỹ Verywell Health: "Các thành phần hoạt tính trong gừng có thể ức chế quá trình tổng hợp cholesterol ở gan, tăng tiết axit mật và tăng cường hoạt động của các enzyme phân hủy chất béo, giúp giảm mỡ máu hiệu quả".

Chuyên gia Malone cũng cho biết chất chống oxy hóa trong gừng có thể giúp bảo vệ các tế bào tế bào tim và mạch máu khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa có thể tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch - một tình trạng mảng bám tích tụ trong động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và suy tim.

Gừng giúp hạ mỡ máu, tốt cho sức khoẻ tim mạch.

Gừng giúp phòng ngừa ung thư

Ngoài giúp giảm cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch, gừng còn được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS chỉ ra rằng hợp chất 6-shogaol trong gừng có thể giúp ngăn chặn tế bào ung thư vú phát triển.

Một số bằng chứng cho thấy hợp chất gingerol và các chất chống oxy hóa trong gừng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa, chẳng hạn như ung thư trực tràng, ung thư tuyến tụy và ung thư gan.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy các thành phần của loại gia vị này có thể ngăn ngừa sự phát triển và tăng trưởng của tế bào ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt.

Gừng giúp phòng ngừa ung thư.

Lưu ý khi sử dụng gừng

Gừng có thể được tiêu thụ ở dạng tươi, dạng thực phẩm bổ sung, hoặc dùng để pha trà uống. Nghiên cứu cho thấy gừng an toàn với hầu hết mọi người nếu ăn lượng vừa phải

Tuy nhiên, theo chuyên trang y tế Mỹ WebMD, liều dùng an toàn cho người trưởng thành là 0,5-3 gam gừng/ ngày.

gừng có thể gây ra rủi ro cho một số nhóm đối tượng như phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú hoặc những người đang sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh. Theo WebMD, gừng có thể tương tác với một số loại thuốc như:

- Thuốc điều trị bệnh tiểu đường;

- Thuốc chống đông máu;

- Thuốc điều trị huyết áp;

- Thuốc chống rối loạn nhịp tim.

Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thêm gừng vào chế độ chăm sóc sức khỏe để đảm bảo an toàn.