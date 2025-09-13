Phát hiện loại nước dân dã, giúp "quét sạch mỡ" trong gan: Việt Nam có sẵn

Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo tích tụ nhiều trong tế bào gan. Gan nhiễm mỡ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm gan, xơ gan, thậm chí là suy gan. Yếu tố nguy cơ gây bệnh thường có liên quan đến chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, lối sống ít vận động, tình trạng thừa cân, béo phì, kháng insulin, mỡ máu,...

Bên cạnh các phương pháp can thiệp y khoa thì việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả. Đặc biệt là việc tăng cường bổ sung các thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe gan.

Theo trang Times of India, trà gừng bạc hà được đánh giá là loại đồ uống đặc biệt hiệu quả trong việc giảm tích tụ mỡ thừa trong gan và cải thiện chức năng gan.

Lợi ích của trà gừng bạc hà đối với gan

Hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo

Cả bạc hà và gừng đều có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo trong gan.

Gừng kích thích sản xuất mật, hỗ trợ gan chuyển hóa chất béo. Bổ sung gừng vào chế độ ăn uống có thể giúp phân hủy chất béo dư thừa được lưu trữ trong gan và giảm tích tụ chất béo trong các tế bào gan.

Mặt khác, bạc hà cũng được chứng minh có thể thúc đẩy sản xuất các enzyme tiêu hóa. Điều này có thể giúp giảm gánh nặng cho gan trong quá trình chuyển hóa chất béo.

Trà gừng bạc hà tốt cho sức khỏe gan.

Chống viêm và chống oxy hóa hiệu quả

Việc bổ sung trà bạc hà và gừng vào chế độ ăn uống có thể giúp chữa lành các bệnh về gan một cách tự nhiên.

Gừng chứa gingerol và shogaol - các hợp chất có tác dụng chống viêm mạnh - đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa các tổn thương ở tế bào gan và làm giảm tình trạng viêm ở gan.

Bạc hà cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và các hợp chất phenolic, có thể làm giảm tổn thương do quá trình stress oxy hóa gây ra ở tế bào gan. Kết hợp gừng và bạc hà với nhau đem lại hiệu quả chống viêm mạnh mẽ, có thể giúp phòng ngừa viêm gan do tích tụ mỡ thừa.

Tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân

Uống trà gừng bạc hà có thể giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt có lợi trong việc phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Theo trang Times of India, gừng đã được chứng minh là có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Điều này có thể giúp giảm sự tích tụ chất béo tổng thể, bao gồm cả trong gan. Bạc hà có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và cải thiện tiêu hóa, giúp mọi người hạn chế nạp dư thừa lượng calo và giảm cân hiệu quả.

Cách pha trà gừng bạc hà

Trà gừng bạc hà là thức uống được làm từ các nguyên liệu dân dã nhưng có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe gan. Do đó, mọi người có thể pha tại nhà để bổ sung chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể và phòng ngừa bệnh tật.

Trà gừng bạc hà rất dễ chế biến.

Theo Times of India, mọi người có thể pha trà gừng bạc hà theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, gồm: nửa củ gừng tươi; 5-6 lá bạc hà tươi; 1 cốc nước lọc; mật ong hoặc chanh (tùy chọn).

Bước 2: Chế biến:

- Đun sôi nước trong nồi nhỏ.

- Băm nhỏ gừng và lá bạc hà rồi cho vào nước sôi.

- Đun nhỏ lửa trong 5-7 phút.

- Lọc bỏ phần bã gừng và lá bạc hà.

- Thêm mật ong hoặc chanh cho trà tùy khẩu vị.

- Thưởng thức khi còn ấm.

Theo Times of India, mọi người có thể uống trà gừng bạc hà 1-2 lần/ngày, uống vào sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe gan.