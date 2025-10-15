Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện loại rau rẻ tiền là "kẻ thù" của mỡ máu, tiểu đường: Việt Nam rất sẵn

15-10-2025 - 20:55 PM

Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại rau này có thể giúp hạ mỡ máu và phòng ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả. May mắn, loại rau này được bày bán nhiều tại Việt Nam.

Mỡ máu và tiểu đường loại 2 là những bệnh lý mạn tính gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sức khỏe nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng, một loại rau rẻ tiền có thể giúp phòng ngừa các bệnh lý này hiệu quả. Loại rau được nhắc tới là hành tây.

Hành tây giúp phòng ngừa bệnh mỡ máu

Chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng Penny Weston, người sáng lập trung tâm chăm sóc sức khỏe MADE ở Anh cho biết hành tây đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là thực phẩm có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, bao gồm cả hạ mỡ máu.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng vào năm 2021 đã tiến hành phân tích 10 thử nghiệm với 440 người tham gia nhằm đánh giá tác động của việc tiêu thụ hành tây đối với mức cholesterol.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn hành tây giúp tăng mức cholesterol “tốt” HDL và làm giảm nồng độ cholesterol “xấu” LDL trong máu.

Kết quả phân tích các thử nghiệm cũng chỉ ra rằng so với nhóm đối chứng, những người bổ sung hành tây vào chế độ ăn có lượng cholesterol toàn phần giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, hành tây cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm giúp giảm chất béo trung tính và mức cholesterol trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Phát hiện loại rau rẻ tiền là "kẻ thù" của mỡ máu, tiểu đường: Việt Nam rất sẵn- Ảnh 1.

Hành tây có thể giúp hạ mỡ máu hiệu quả.

Một nghiên cứu trên những phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) cho thấy, tiêu thụ một lượng hành tây tím sống (40-50g/ngày đối với những người thừa cân và 50-60g/ngày đối với những người béo phì) trong 8 tuần giúp họ giảm cholesterol “xấu” LDL trong máu so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên chuột do các nhà khoa học ở Hồng Kông, Trung Quốc thực hiện phát hiện ra rằng sau 8 tuần tiêu thụ hành tây, mức cholesterol “xấu” LDL trên những con chuột đã giảm trung bình khoảng 20%.

Tác dụng hạ đường huyết, phòng tiểu đường của hành tây

Không chỉ có tác dụng giảm mỡ máu, hành tây còn được chứng minh có thể giúp hạ đường huyết và phòng bệnh tiểu đường loại 2.

Mới đây, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Anthony Ojieh, Đại học Bang Delta (Nigeria), dẫn đầu cũng đã công bố rằng chiết xuất từ củ hành tây có thể làm giảm đáng kể lượng đường huyết ở chuột mắc bệnh tiểu đường.

Theo đó, các nhà khoa học chia chuột mắc tiểu đường thành nhiều nhóm, cho sử dụng chiết xuất hành tây với liều 200mg, 400mg và 600mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Kết quả cho thấy ở liều 400mg và 600mg, lượng đường trong máu lúc đói của chuột giảm lần lượt 50% và 35% so với mức ban đầu.

Tiến sĩ Ojieh cho biết: “Hành tây rẻ, dễ kiếm và đã được sử dụng như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ lâu. Kết quả nghiên cứu này cho thấy hành tây có tiềm năng ứng dụng trong điều trị hoặc hỗ trợ bệnh nhân mắc tiểu đường”.

Phát hiện loại rau rẻ tiền là "kẻ thù" của mỡ máu, tiểu đường: Việt Nam rất sẵn- Ảnh 2.

Hành tây được bày bán tại nhiều chợ Việt Nam.

Các chuyên gia lý giải, hành tây chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và flavonoid (đặc biệt là quercetin), có tác dụng tăng cường hoạt động của insulin và cải thiện quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể. Theo đó, quercetin trong hành tây cũng được chứng minh là có thể liên kết với các tế bào trong ruột non, tuyến tụy, mô mỡ và gan để kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ngoài ra, hành tây còn giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm – yếu tố liên quan mật thiết đến tình trạng kháng insulin.

Chuyên gia cho biết mặc dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu trên người hơn để khẳng định lợi ích hạ đường huyết và phòng ngừa tiểu đường loại 2 của hành tây nhưng kết quả nghiên cứu kể trên bước đầu đã mở ra hướng đi đầy hứa hẹn cho việc sử dụng hành tây như một “trợ thủ” tự nhiên trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Theo Mộc Miên

Thanh niên Việt

