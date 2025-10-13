7 loại rau quả chị em nhất định phải ăn nếu muốn tăng sinh collagen, bảo vệ da dưới nắng

Bảo vệ da dưới nắng, tăng sinh collagen để da đẹp hơn, chậm lão hóa hơn là mong muốn của nữ giới mọi lứa tuổi. Điều này càng quan trọng nếu bước vào tiền mãn kinh, bởi lượng estrogen cùng collagen đều suy giảm nhanh, da yếu và khô hơn. Nhiều chị em dù che nắng, bôi kem chống nắng, dưỡng da rất chăm nhưng vẫn già nhanh hơn tuổi. Đó là bởi muốn da đẹp, trẻ lâu cần kết hợp cả ăn uống, nghỉ ngơi.

Tiến sĩ Patricia Farris, bác sĩ da liễu thuộc Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết: “Có những thực phẩm góp phần giúp làn da tự bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn và ngăn tổn thương do tia cực tím”. Trong đó có 7 loại rau quả mà chị em nên bổ sung thường xuyên:

1. Cà chua

Cà chua là “bạn thân” của làn da nhờ chứa lycopene - chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào da trước tác hại của ánh nắng. Vitamin C trong cà chua cũng kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc hơn. Phụ nữ tiền mãn kinh nên dùng cà chua nấu chín nhẹ, vì lycopene hấp thụ tốt hơn khi có dầu ăn.

2. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina rất giàu beta-carotene và lutein. Là 2 hoạt chất giúp giảm mẩn đỏ và tổn thương da do tia UV. Loại rau này còn bổ sung sắt, magie và folate, những dưỡng chất quan trọng giúp cân bằng hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh. Ăn rau bina luộc hoặc xào nhẹ giúp giữ lại nhiều dưỡng chất.

3. Quả kiwi

Kiwi là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất, thậm chí còn cao hơn cả cam. Ăn kiwi kích thích cơ thể sản xuất collagen. Vitamin C trong kiwi còn có khả năng trung hòa các gốc tự do sinh ra khi da tiếp xúc với tia UV, từ đó hạn chế sạm nám và nếp nhăn. Ngoài ra, kiwi chứa vitamin E và polyphenol giúp da phục hồi nhanh hơn sau khi bị khô rát dưới nắng.

4. Bông cải xanh

Bông cải xanh là “siêu thực phẩm” cho làn da. Nó chứa sulforaphane, là hợp chất giúp bảo vệ tế bào khỏi tia cực tím và giảm nguy cơ ung thư da. Đồng thời, lượng vitamin C dồi dào trong bông cải giúp tăng sinh collagen, giữ da ẩm mượt. Nên hấp hoặc luộc sơ để không làm mất vitamin.

5. Lựu

Lựu chứa punicalagins. Là hợp chất quý giúp ngăn phân hủy collagen, làm chậm quá trình lão hóa. Các chất chống oxy hóa trong lựu cũng bảo vệ da khỏi gốc tự do do ánh nắng gây ra. Với phụ nữ tiền mãn kinh, ăn lựu còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào tự nhiên.

6. Dưa chuột

Dưa chuột có đến 96% là nước, là “nguồn cấp ẩm” tự nhiên cho làn da. Loại quả này chứa vitamin C, kali và vitamin K nên giúp làm dịu da, hỗ trợ phục hồi vùng cháy nắng. Trong giai đoạn tiền mãn kinh, khi da dễ khô và nhạy cảm hơn, việc ăn dưa chuột thường xuyên sẽ giúp duy trì độ ẩm và đàn hồi cho da.

7. Cà rốt

Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao, giúp cơ thể chuyển hóa thành vitamin A - dưỡng chất quan trọng để tái tạo da. Ngoài ra, vitamin C trong cà rốt hỗ trợ tăng sinh collagen, giảm viêm và giúp da sáng khỏe hơn. Uống nước ép cà rốt vài lần mỗi tuần là lựa chọn tốt cho phụ nữ ngoài 40.