Trồng loại rau dân dã ‘bò’ trên mặt nước, người Việt thu hàng chục triệu/tháng: Ăn vào mát gan, dễ ngủ

Ven dòng sông Cái Lớn, xã Xà Phiên (TP Cần Thơ), nhiều hộ dân đang phát triển mô hình trồng rau nhút – loại cây thân thảo mọc nổi trên mặt nước, vừa dễ trồng vừa cho thu nhập ổn định. Nhờ hương vị đặc trưng, rau nhút ngày càng được ưa chuộng và có thị trường tiêu thụ lớn.

Theo thông tin trên Báo Cần Thơ, nhiều nông hộ như gia đình chị Dương Thị Kiều Sáu và anh Nguyễn Hoàng Nghĩa đã chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau nhút, mỗi tháng thu về hàng chục triệu đồng. Toàn ấp Thuận An hiện có khoảng 15 hộ theo mô hình này, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Rau nhút, hay còn gọi là rau rút, là loại cây thân thảo mọc nổi trên mặt nước, thường thấy ở ao hồ, sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dáng bò mềm mại, thân có phao trắng giúp nổi tự nhiên, lá kép hình lông chim, hoa nhỏ màu vàng - tất cả tạo nên vẻ đặc trưng của loài rau dân dã nhưng rất đỗi quen thuộc trong bữa cơm Việt.

Trồng rau nhút tại Cần Thơ.

Dinh dưỡng dồi dào, mát gan, dễ ngủ

Rau nhút chứa nhiều chất xơ, vitamin C, canxi và các khoáng vi lượng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho người ăn chay hoặc đang hồi phục sức khỏe.

Theo Đông y, rau nhút có vị ngọt, tính hàn, không độc, tác dụng an thần, mát gan, giải nhiệt độc, có tác dụng chữa chứng mất ngủ, trị nóng trong sinh mụn... làm thông huyết mạch, điều hòa tỳ vị, thông thủy đạo, lợi tiểu tiện, tiêu viêm, nhuận tràng, hạ sốt.

Nhờ đặc tính mát và giàu dưỡng chất, rau nhút được xem là “rau vàng của mùa hè”, giúp giải nhiệt, làm dịu nóng trong, an thần và cải thiện giấc ngủ. Canh rau nhút nấu với khoai sọ và riêu cua là món ăn được nhiều người ưa thích không chỉ vì vị ngọt thanh, mà còn nhờ công dụng giúp dễ ngủ, giảm mệt mỏi và làm mát gan.

Một số bài thuốc dân gian từ rau nhút

- Hỗ trợ điều trị bướu cổ: Rau nhút 300g nấu cùng cá rô 200g, ăn nóng mỗi ngày trong 5 ngày giúp điều hòa tuyến giáp. Hoặc sắc rau nhút 30g cùng cải trời, mạch môn, sinh địa, sài hồ, kinh giới và xạ can, uống liên tục 10 ngày.

- Chữa nóng trong, mụn nhọt, chảy máu cam: Lấy 300g rau nhút tươi, sắc với 800ml nước uống thay trà trong ngày. Kết hợp ăn các món chế biến từ rau nhút để tăng hiệu quả thanh nhiệt, giải độc.

- Giảm táo bón, tiểu đỏ sẻn: Sắc rau nhút khô với 400ml nước còn 200ml, uống thay nước hằng ngày.

- Hỗ trợ trị mất ngủ, an thần: Rau nhút 300g, khoai sọ 25g, lá sen 10g – nấu nhừ, ăn cả nước lẫn cái 3–5 lần mỗi tuần, đặc biệt vào buổi tối trước khi ngủ 30 phút. Món ăn này giúp dễ ngủ, giảm lo âu, đồng thời cung cấp năng lượng nhẹ nhàng cho cơ thể.

Lưu ý rau nhút có tính lạnh, vì vậy người có thể hàn, bụng yếu, dễ tiêu chảy hoặc trẻ nhỏ nên hạn chế ăn. Khi sử dụng, cần rửa sạch, bỏ phần rễ và lớp phao trắng bên ngoài, chỉ lấy ngọn non để đảm bảo an toàn vệ sinh và hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất.

Ngoài ra, do rau nhút thường mọc ở ao hồ, sông rạch nơi dễ nhiễm khuẩn hoặc kim loại nặng, người dân cần chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, ngâm nước muối loãng trước khi chế biến.