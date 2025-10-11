Loại rau được CDC Mỹ đánh giá "bổ dưỡng nhất thế giới", phòng đủ thứ bệnh NHƯNG chợ Việt bán vài nghìn cả mớ

Tiết lộ loại rau bổ dưỡng nhất theo CDC Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) từng công bố danh sách 47 loại rau củ và trái cây giàu dinh dưỡng. Cải xoong bất ngờ đứng đầu bảng với điểm dinh dưỡng tuyệt đối 100/100, vượt qua cả cải bó xôi 86,43% hay bắp cải đạt 91,9%.

Ở Việt Nam, cải xoong là loại rau dân dã, thường mọc vào mùa lạnh, có vị hơi cay nồng và đắng nhẹ. Giá cải xoong ở Việt Nam cũng rất rẻ, chỉ vài nghìn đồng cả mớ. Thậm chí, nó còn từng bị coi là rau mọc dại, cho gia súc ăn ở các vùng nông thôn nhiều năm trước. Hiện tại thì là món rau ngon, quen thuộc và tốt cho sức khỏe thường xuất hiện trên mâm cơm.

Ảnh minh họa

Theo CDC, cải xoong chứa hơn 15 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nổi bật như chất xơ, vitamin C, vitamin K, vitamin A, nhóm B, sắt, canxi, magie, phốt pho... Cùng các chất chống oxy hóa như Beta-Carotene, Lutein và Zeaxanthin, Flavonoid, Sulforaphane... Vì vậy, ăn cải xong không chỉ cung cấp dinh dưỡng đa dạng mà còn tốt cho sức khỏe, làm đẹp.

7 lợi ích sức khỏe, làm đẹp nổi bật khi ăn cải xoong

Nếu ăn cải xoong đúng cách và điều độ, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Nổi bật như:

1. Giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy hợp chất PEITC trong cải xoong có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn chặn giai đoạn khởi phát bệnh. PEITC hoạt động bằng cách trung hòa gốc tự do, đồng thời hỗ trợ cơ thể thải độc qua gan. Một nghiên cứu công bố trên American Journal of Clinical Nutrition còn chỉ ra rằng người thường xuyên ăn cải xoong có chỉ số chống oxy hóa cao hơn, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa.

2. Tốt cho tim mạch

Cải xoong chứa nhiều quercetin, hợp chất tự nhiên giúp giảm viêm mạch máu, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Loại rau này cũng giàu kali, magie và canxi. Là 3 khoáng chất cốt lõi trong chế độ ăn DASH, được khuyến nghị cho người có nguy cơ cao mắc bệnh tim. Thói quen ăn cải xoong thường xuyên có thể giúp ổn định mạch máu, giảm cholesterol xấu và hỗ trợ tim hoạt động bền bỉ hơn.

Ảnh minh họa

3. Củng cố hệ miễn dịch

Một bát nhỏ cải xoong sống có thể cung cấp gần 100% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Vitamin C là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên và giảm khả năng nhiễm trùng. Ngoài ra, vitamin A trong cải xoong giúp duy trì hàng rào bảo vệ niêm mạc và nâng cao sức đề kháng tổng thể, đặc biệt trong mùa lạnh.

4. Giúp xương chắc khỏe

Cải xoong chứa nhiều vitamin K - thành phần cần thiết cho quá trình tổng hợp protein tạo xương. Thiếu vitamin K lâu dài có thể khiến mật độ xương giảm và tăng nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, sự kết hợp giữa canxi, magie và vitamin C trong cải xoong còn hỗ trợ quá trình hình thành và bảo vệ cấu trúc xương vững chắc hơn.

5. Cải thiện sức khỏe mắt

Cải xoong là nguồn tự nhiên giàu lutein và zeaxanthin, là 2 carotenoid có khả năng lọc ánh sáng xanh và bảo vệ võng mạc. Theo Journal of Ophthalmology, những người ăn nhiều thực phẩm chứa hai chất này ít có nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Việc thêm cải xoong vào bữa ăn hằng ngày giúp duy trì thị lực và bảo vệ mắt khỏi tác hại của màn hình điện tử.

6. Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nhờ chứa nhiều chất xơ và nước, cải xoong giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Loại rau này có lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 11 calo mỗi 100 gram, phù hợp với người muốn giảm cân hoặc giữ dáng. Khi ăn cùng các món nhiều dầu mỡ, cải xoong còn giúp trung hòa bớt chất béo, tạo cảm giác nhẹ bụng sau bữa ăn.

Ảnh minh họa

7. Làm đẹp da và chống lão hóa

Hàm lượng vitamin C và E cao trong cải xoong giúp kích thích sản sinh collagen tự nhiên, duy trì làn da săn chắc và tươi sáng. Các chất chống oxy hóa còn giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do tia UV và ô nhiễm. Một nghiên cứu nhỏ đăng trên Clinical Nutrition Journal cho thấy nhóm người bổ sung cải xoong trong 8 tuần có làn da ẩm mịn và giảm rõ rệt các dấu hiệu lão hóa sớm.