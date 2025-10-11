Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sở hữu loại rau "chống ung thư tốt nhất thế giới", tốt cho sức khỏe tim mạch và xương khớp

11-10-2025 - 19:34 PM | Sống

Việt Nam sở hữu loại rau "chống ung thư tốt nhất thế giới", tốt cho sức khỏe tim mạch và xương khớp

t ai biết rằng, ngay trong các chợ dân sinh ở Việt Nam lại có một loại rau được giới khoa học quốc tế công nhận là “thực phẩm chống ung thư tốt nhất thế giới”

Giá chỉ vài nghìn đồng một mớ, nhưng giá trị dinh dưỡng và khả năng bảo vệ sức khỏe của nó khiến các chuyên gia phải ngả mũ thán phục. Cái tên ấy chính là cải xoong – loại rau quen thuộc, giòn nhẹ, cay the, thường xuất hiện trong những đĩa rau sống, bát canh hay cốc sinh tố xanh mát của người Việt.

Việt Nam sở hữu loại rau

“Chiến binh xanh” chống ung thư thầm lặng

Cải xoong chứa một hợp chất cực kỳ đặc biệt có tên phenethyl isothiocyanate (PEITC) được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn chặn giai đoạn khởi phát của khối u. Đây cũng là hoạt chất quý chỉ có trong vài loại rau họ cải như bông cải xanh, củ cải trắng, nhưng nồng độ trong cải xoong lại cao nhất. Bên cạnh đó, vitamin C trong cải xoong còn giúp trung hòa các gốc tự do, yếu tố gây biến đổi tế bào, từ đó góp phần ngăn ngừa nhiều loại ung thư nguy hiểm.

Giúp đôi mắt sáng khỏe và tăng cường miễn dịch

Không chỉ “đánh bại” tế bào ung thư, cải xoong còn là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai dưỡng chất vàng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và bảo vệ thị lực - căn bệnh đang có xu hướng trẻ hóa trong xã hội hiện đại. Với vitamin C và vitamin A dồi dào, loại rau này còn tăng sức đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus - điều mà nhiều người chỉ nghĩ đến khi đã ốm.

Giữ cho trái tim khỏe và xương chắc

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cải xoong gần như “hoàn hảo” cho tim mạch: ít chất béo, ít natri nhưng lại giàu quercetin, hợp chất có khả năng hạ huyết áp, giảm cholesterol và ngăn ngừa viêm mạch máu. Ngoài ra, cải xoong còn chứa canxi, magie, kali và vitamin K, bốn “nguyên liệu vàng” cho xương khớp chắc khỏe, giúp cơ thể ngăn ngừa loãng xương và thúc đẩy quá trình tạo xương tự nhiên.

Tốt nhưng phải ăn đúng cách

Dù là “rau vàng” trong làng dinh dưỡng, cải xoong cũng có vài lưu ý quan trọng. Người đang dùng thuốc chống đông máu không nên ăn quá nhiều vì lượng vitamin K trong rau có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Người dễ bị sỏi thận cũng nên hạn chế, do cải xoong chứa oxalat, chất có thể hình thành sỏi nếu cơ thể không đào thải tốt.

Nguồn và ảnh: Health

Loại rau được CDC Mỹ đánh giá "bổ dưỡng nhất thế giới", phòng đủ thứ bệnh NHƯNG chợ Việt bán vài nghìn cả mớ

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

Từ Khóa:
rau xanh, oxalat

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi

Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi Nổi bật

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó Nổi bật

Lớp trưởng đăng ảnh họp lớp sau 20 năm tốt nghiệp, ai cũng được tag tên, chỉ trừ tôi: Biết lý do tôi lập tức rời nhóm, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

Lớp trưởng đăng ảnh họp lớp sau 20 năm tốt nghiệp, ai cũng được tag tên, chỉ trừ tôi: Biết lý do tôi lập tức rời nhóm, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

19:05 , 11/10/2025
Những đứa trẻ lớn lên giàu có thường có 3 đặc điểm này: Chẳng liên quan gì đến điểm số!

Những đứa trẻ lớn lên giàu có thường có 3 đặc điểm này: Chẳng liên quan gì đến điểm số!

18:54 , 11/10/2025
Nhà có những thứ này làm Thần Tài "ngại vào": Đừng để tiền vào cửa trước ra cửa sau

Nhà có những thứ này làm Thần Tài "ngại vào": Đừng để tiền vào cửa trước ra cửa sau

18:28 , 11/10/2025
Mẹ chồng sạch vì chăm, còn tôi sạch vì lười có chiến lược: Hai thế hệ, hai cách dọn nhà khiến ai cũng gật gù

Mẹ chồng sạch vì chăm, còn tôi sạch vì lười có chiến lược: Hai thế hệ, hai cách dọn nhà khiến ai cũng gật gù

18:03 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên