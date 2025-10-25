Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện loại thịt giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường thể lực cực tốt: Nam giới không thể bỏ qua

25-10-2025 - 06:55 AM | Sống

Nghiên cứu mới phát hiện những người ăn loại thịt này sau khi tập luyện có mức tăng axit amin trong máu lớn nhất – đây là các khối cấu tạo mà cơ thể sử dụng để sửa chữa và phát triển mô cơ mới.

Ăn thịt nạc sau khi tập luyện có thể giúp thúc đẩy sự phát triển cơ bắp hiệu quả hơn nhiều so với các phần thịt có nhiều mỡ, theo một nghiên cứu mới.

Các nhà khoa học Mỹ đã đăng kết quả nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition. Họ đã nghiên cứu 16 người trưởng thành có hoạt động thể chất, những người đã thực hiện một buổi tập kháng lực trước đó.

Sau khi tập, mỗi người tham gia ăn một trong ba bữa ăn phục hồi: một bánh mì kẹp thịt heo nạc, một bánh mì kẹp thịt heo nhiều mỡ, hoặc một đồ uống chứa carbohydrate dùng làm đối chứng.

Phát hiện loại thịt giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường thể lực cực tốt: Nam giới không thể bỏ qua- Ảnh 1.

Thịt heo nạc xay.

Sau vài ngày hồi phục, 14 người trong số họ lặp lại quy trình để loại trừ sự khác biệt cá nhân.

Kết quả cho thấy những người ăn bánh mì kẹp thịt heo nạc có mức tăng axit amin trong máu lớn nhất – đây là các khối cấu tạo mà cơ thể sử dụng để sửa chữa và phát triển mô cơ mới.

Ngược lại, ăn thịt heo nhiều mỡ dường như làm giảm phản ứng xây dựng cơ bắp này. Điều này cho thấy rằng các nguồn protein nạc là tốt nhất để phục hồi và tăng sức mạnh sau khi tập luyện.

Nhà khoa học chính của nghiên cứu, Nicholas Burd – giáo sư ngành sức khỏe và vận động tại Đại học Illinois Urbana-Champaign – nhận xét đây là một kết quả “đáng ngạc nhiên”.

Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng không phải tất cả thực phẩm động vật chất lượng cao đều giống nhau... Vì lý do nào đó, thịt heo nhiều mỡ thực sự làm giảm phản ứng này”.

“Thực tế là, những người ăn thịt heo nhiều mỡ chỉ có tiềm năng xây dựng cơ bắp nhỉnh hơn một chút so với những người uống đồ uống thể thao chứa carbohydrate.”

Tuy nhiên, giáo sư Burd cũng nói thêm “điều này dường như chỉ đúng với thịt heo xay”.

Ông giải thích rằng việc diễn giải kết quả có thể phức tạp vì quá trình xay thịt có thể ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ tiêu hóa chất dinh dưỡng.

Nhóm nghiên cứu đã xay thịt heo để tạo ra những miếng thịt (dùng để kẹp vào bánh) có hàm lượng chất béo được xác định chính xác cho nghiên cứu. Tất cả thịt đều đến từ cùng một con heo, và các miếng thịt này phải được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích thành phần dinh dưỡng.

Sau đó, chúng được đông lạnh để đảm bảo hàm lượng chất dinh dưỡng giữ nguyên cho đến khi người tham gia ăn.

“Chúng tôi mất một năm để làm việc đó vì rất khó để đạt được tỷ lệ chất béo chính xác,” giáo sư Burd nói.

Dù lựa chọn chế độ ăn có thể hỗ trợ, ông cho biết “phần lớn phản ứng của cơ bắp đến từ tập tạ”, nên chỉ riêng chế độ ăn sẽ không giúp bạn thấy được sự thay đổi.

Không phải thịt bò, đây mới là loại thịt nhiều protein nhất: Cực bổ não, tăng cường miễn dịch

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 nhóm đối tượng được Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đề xuất miễn học phí, thậm chí đi học còn được trả tiền

1 nhóm đối tượng được Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đề xuất miễn học phí, thậm chí đi học còn được trả tiền Nổi bật

27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025: Nhiều con số ấn tượng

27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025: Nhiều con số ấn tượng Nổi bật

Sau 50 tuổi, khôn ngoan thì đừng làm 4 điều này với họ hàng

Sau 50 tuổi, khôn ngoan thì đừng làm 4 điều này với họ hàng

04:18 , 25/10/2025
Bức ảnh cơm chan mì tôm của cặp vợ chồng thất nghiệp

Bức ảnh cơm chan mì tôm của cặp vợ chồng thất nghiệp

02:45 , 25/10/2025
Lương hưu 30 triệu đồng/tháng, nhưng thông gia hỏi tôi chỉ đáp: “4 triệu, đủ ăn thôi”, nhờ thế mà yên ổn về sau

Lương hưu 30 triệu đồng/tháng, nhưng thông gia hỏi tôi chỉ đáp: “4 triệu, đủ ăn thôi”, nhờ thế mà yên ổn về sau

23:46 , 24/10/2025
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, trước nay chưa từng có liên quan đến shipper giao hàng

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, trước nay chưa từng có liên quan đến shipper giao hàng

23:34 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên