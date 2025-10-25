Phát hiện loại thịt giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường thể lực cực tốt: Nam giới không thể bỏ qua

Ăn thịt nạc sau khi tập luyện có thể giúp thúc đẩy sự phát triển cơ bắp hiệu quả hơn nhiều so với các phần thịt có nhiều mỡ, theo một nghiên cứu mới.

Các nhà khoa học Mỹ đã đăng kết quả nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition. Họ đã nghiên cứu 16 người trưởng thành có hoạt động thể chất, những người đã thực hiện một buổi tập kháng lực trước đó.

Sau khi tập, mỗi người tham gia ăn một trong ba bữa ăn phục hồi: một bánh mì kẹp thịt heo nạc, một bánh mì kẹp thịt heo nhiều mỡ, hoặc một đồ uống chứa carbohydrate dùng làm đối chứng.

Thịt heo nạc xay.

Sau vài ngày hồi phục, 14 người trong số họ lặp lại quy trình để loại trừ sự khác biệt cá nhân.

Kết quả cho thấy những người ăn bánh mì kẹp thịt heo nạc có mức tăng axit amin trong máu lớn nhất – đây là các khối cấu tạo mà cơ thể sử dụng để sửa chữa và phát triển mô cơ mới.

Ngược lại, ăn thịt heo nhiều mỡ dường như làm giảm phản ứng xây dựng cơ bắp này. Điều này cho thấy rằng các nguồn protein nạc là tốt nhất để phục hồi và tăng sức mạnh sau khi tập luyện.

Nhà khoa học chính của nghiên cứu, Nicholas Burd – giáo sư ngành sức khỏe và vận động tại Đại học Illinois Urbana-Champaign – nhận xét đây là một kết quả “đáng ngạc nhiên”.

Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng không phải tất cả thực phẩm động vật chất lượng cao đều giống nhau... Vì lý do nào đó, thịt heo nhiều mỡ thực sự làm giảm phản ứng này”.

“Thực tế là, những người ăn thịt heo nhiều mỡ chỉ có tiềm năng xây dựng cơ bắp nhỉnh hơn một chút so với những người uống đồ uống thể thao chứa carbohydrate.”

Tuy nhiên, giáo sư Burd cũng nói thêm “điều này dường như chỉ đúng với thịt heo xay”.

Ông giải thích rằng việc diễn giải kết quả có thể phức tạp vì quá trình xay thịt có thể ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ tiêu hóa chất dinh dưỡng.

Nhóm nghiên cứu đã xay thịt heo để tạo ra những miếng thịt (dùng để kẹp vào bánh) có hàm lượng chất béo được xác định chính xác cho nghiên cứu. Tất cả thịt đều đến từ cùng một con heo, và các miếng thịt này phải được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích thành phần dinh dưỡng.

Sau đó, chúng được đông lạnh để đảm bảo hàm lượng chất dinh dưỡng giữ nguyên cho đến khi người tham gia ăn.

“Chúng tôi mất một năm để làm việc đó vì rất khó để đạt được tỷ lệ chất béo chính xác,” giáo sư Burd nói.

Dù lựa chọn chế độ ăn có thể hỗ trợ, ông cho biết “phần lớn phản ứng của cơ bắp đến từ tập tạ”, nên chỉ riêng chế độ ăn sẽ không giúp bạn thấy được sự thay đổi.