Phát hiện loạt hồ sơ mua NƠXH không đúng đối tượng

Nhiều bất cập trong 4 dự án phát triển NƠXH

Thanh tra TP Hải Phòng vừa hoàn tất kết luận thanh tra 4 dự án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), gồm: 384 Lê Thánh Tông; Tổng kho 3 Lạc Viên; 39 Lương Khánh Thiện và khu chung cư An Đồng.

Trong đó, dự án NƠXH 384 Lê Thánh Tông do Công ty CP hóa chất vật liệu điện Bình Phát làm chủ đầu tư trên khu đất hơn 1,9ha, với quy mô 1.294 căn chung cư và 38 căn liền kề thương mại.

Dự án thi công, hoàn thành trong giai đoạn quý II/2023 đến quý I/2027. Tuy nhiên, tháng 5/2025, một ngân hàng ban hành thư tu (thư bảo lãnh-pv) chỉnh giảm số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án từ 14,74 tỷ đồng xuống còn 7,37 tỷ đồng (giảm 50%) trước khi Sở KH&ĐT và chủ đầu tư thỏa thuận điều chỉnh là không đúng quy định.

Tháng 1/2025, Công ty CP hóa chất vật liệu điện Bình Phát đã đưa tòa nhà CT1 vào hoạt động nhưng đến tháng 4/2025 mới xin cấp giấy phép môi trường, chưa đảm bảo quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Dự án NƠXH 384 Lê Thánh Tông do Công ty CP hóa chất vật liệu điện Bình Phát làm chủ đầu tư tại khu đất vàng trung tâm TP Hải Phòng.

Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư lập chưa đầy đủ, kịp thời danh sách các đối tượng đã mua được nhà gửi về Sở Xây dựng để công khai.

Thời điểm thanh tra, văn phòng bán hàng của Công ty CP hóa chất vật liệu điện Bình Phát, chủ đầu tư không niêm yết công khai danh sách căn hộ đã bán, căn hộ còn lại, vi phạm Nghị định 100 về một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH.

Dự án NƠXH 39 Lương Khánh Thiện do Công ty CP Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư, xây dựng tòa chung cư cao 19 tầng trên khu đất 2.411m2, quy mô xây dựng 242 căn.

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch phân khu. Dự án thuộc khu vực nội đô hạn chế phát triển, có điều chỉnh nâng chiều cao công trình, tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất là chưa phù hợp đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trong việc ghi giấy biên nhận, lý do chưa giải quyết đối với các trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Sau khi ký hợp đồng, Công ty CP Toa xe Hải Phòng chưa lập danh sách gửi về Sở Xây dựng để công khai. Chưa cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê đối với từng loại căn hộ để công khai.

Dự án NƠXH Tổng kho 3 Lạc Viên do Công ty CP Thái – Holding làm chủ đầu tư, sử dụng 16,9ha, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 10 block nhà cao 15 tầng, tổng số 4.456 căn chung cư và 163 căn thấp tầng. Thời điểm thanh tra, dự án thi công 6 tòa nhà cao tầng chậm tiến độ.

Dự án NƠXH lớn nhất Hải Phòng bị chậm tiến độ.

Không làm việc vẫn được công ty môi giới xác nhận điều kiện mua NƠXH

Thanh tra TP Hải Phòng cũng tổ chức kiểm tra xác suất 155 bộ hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại 4 dự án nêu trên, phát hiện nhiều sai phạm, hạn chế. Trong đó, có 14 trường hợp không đúng đối tượng.

Kiểm tra xác suất 30 hồ sơ tại dự án 384 Lê Thánh Tông, có 7 hồ sơ kê khai và xác nhận về đối tượng làm việc, điều kiện thu nhập không đúng thực tế. Các đơn vị, tổ chức xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập để mua nhà, tuy nhiên người được xác nhận không làm việc thực tế tại đơn vị xác nhận.

Đáng chú ý, trong số 7 hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại dự án 384 Lê Thánh Tông thì có 6 hồ sơ thể hiện người đăng ký là nhân viên của 2 doanh nghiệp phân phối bán NƠXH cho dự án khu chung cư An Đồng, gồm: Công ty CP đầu tư dịch vụ CDT Home, Công ty TNHH thương mại DHP Land.

Đoàn thanh tra xác định, người đăng ký mua NƠXH thực tế không làm việc tại các công ty bất động sản nêu trên nên không đủ điều kiện về đối tượng mua NƠXH.

7 hồ sơ đăng ký mua nhà tại 3 dự án còn lại kê khai về điều kiện thu nhập và xác nhận về đơn vị công tác cũng không đúng thực tế.

Phối cảnh dự án NƠXH 39 Lương Khánh Thiện, trung tâm TP Hải Phòng.

Ngoài 14 hồ sơ đã nêu trên, còn 25 bộ hồ sơ mua NƠXH còn có một số thông tin, tài liệu chưa đảm bảo tính chính xác, nhất quán. Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã đề nghị Thuế thành phố Hải Phòng, BHXH, Sở NN&MT và các đơn vị liên quan xác nhận vào hồ sơ cho những người đăng ký mua nhà.

Tuy nhiên, thời điểm kết thúc thanh tra, các thông tin, tài liệu thu thập được chưa đầy đủ cơ sở để xác định tính đúng/sai.