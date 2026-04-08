Phát hiện người đàn ông 68 tuổi vừa rút 88 triệu đồng còn vay thêm tiền từ hàng xóm, công an khẩn trương vào cuộc

Kim Linh | 08-04-2026 - 20:20 PM | Sống

Nhận tin báo về một người dân trên địa bàn có biểu hiện bất thường khi rút tiền, Công an xã Yên Thành (Nghệ An) đã kịp thời can thiệp.

Khoảng 16h30 giờ ngày 02/4, Công an xã Yên Thành nhận được tin báo của giao dịch viên Quỹ tín dụng chi nhánh Yên Thành về việc ông P.V.Đ (68 tuổi, trú xã Yên Thành) có biểu hiện bất an, lo lắng khi đến rút hơn 88 triệu đồng.

Nghi vấn có điều bất thường, Công an xã Yên Thành khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ bị đối tượng lạ mặt giả danh là “cán bộ Công an” gọi điện thoại thông báo về việc ông Đ đang nợ số tiền 100 triệu đồng tại Ngân hàng Á Châu và bị hối thúc trả nợ, nếu không trả sẽ bị kiện. Đối tượng yêu cầu ông phải chuẩn bị tiền mặt để chuyển cho ngân hàng theo số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Công an xã Yên Thành phân tích cho người dân thủ đoạn lừa đảo của tội phạm

Khi ông Đ đang vay thêm tiền của hàng xóm để đủ 100 triệu chuyển cho đối tượng thì Công an xã Yên Thành kịp thời phát hiện, can thiệp, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân ông Đ rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Yên Thành.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe dọa; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến cơ quan Công an nơi cư trú.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿

Công an thông báo tới những thuê bao nhận được cuộc gọi có nội dung sau

