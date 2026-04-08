Nhìn vào mặt cũng có thể biết mỡ máu cao hay không: Nếu thấy 2 dấu hiệu này, hãy đi khám ngay

Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ Trần Quán Nhậm, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Tân Quang (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết mỡ máu duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể khiến mạch máu bị tắc nghẽn, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Điều đáng nói là mỡ máu cao không đồng nghĩa với vẻ ngoài béo phì. Có những người không hề mập, nhưng nồng độ cholesterol - một thành phần của lipid máu - lại cao đến mức đáng báo động.

Mỡ máu cao kéo dài của thể gây nhồi máu cơ tim (Ảnh minh họa).

Bác sĩ dẫn lại trường hợp một người đàn ông 39 tuổi có thể trạng săn chắc, không béo. Trước khi bị nhồi máu cơ tim, bệnh nhân đang chạy bộ trong phòng gym của công ty thì cảm thấy tức ngực. Sau khi nghỉ một lúc, anh tiếp tục chạy nhưng sau đó bất ngờ ngã quỵ, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. May mắn, y tá tại công ty đã tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu, giúp bệnh nhân được đưa tới bệnh viện kịp thời.

Kết quả kiểm tra cho thấy cholesterol “xấu” (LDL) của người đàn ông này ở mức 187 mg/dL, trong khi giá trị tiêu chuẩn là 130 mg/dL. Cả 3 động mạch vành đều bị hẹp trên 80%, được xác định là nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi được xử trí khẩn cấp, trong đó có đặt stent, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

2 dấu hiệu trên mặt cảnh báo mỡ máu cao

Theo bác sĩ Trần Quán Nhậm, ở một số người có mỡ máu cao do tăng cholesterol “xấu”, chỉ cần quan sát khuôn mặt cũng có thể nhận ra dấu hiệu bất thường.

Dấu hiệu thứ nhất là dái tai có nếp gấp. Theo bác sĩ, đây là biểu hiện liên quan đến việc vùng này có ít sợi đàn hồi hơn.

Dấu hiệu thứ hai là xuất hiện các mảng vàng quanh mắt. Tình trạng này được lý giải là do cholesterol tăng cao và tích tụ ở nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có vùng quanh mắt.

Nếp gấp dái tai và mảng vàng quanh mắt có thể là dấu hiệu của mỡ máu cao (Ảnh minh họa).

Bác sĩ nhấn mạnh, nếu thấy một trong hai biểu hiện này, người dân nên xem đó là dấu hiệu cảnh báo và đi khám để làm xét nghiệm máu. Theo kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ Trần Quán Nhậm, nhiều trường hợp có các biểu hiện kể trên khi kiểm tra đều ghi nhận cholesterol “xấu” vượt ngưỡng, thậm chí có người trên 200 mg/dL.

Khi mỡ máu về bình thường, các dấu hiệu trên có biến mất?

Bác sĩ Trần Quán Nhậm lưu ý người bị mỡ máu cao cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời kết hợp thay đổi lối sống phù hợp. Khi được can thiệp đúng cách, chỉ số mỡ máu có cơ hội trở về mức bình thường.

Tuy nhiên, những biểu hiện bên ngoài như nếp gấp ở dái tai hay mảng vàng quanh mắt sau khi đã hình thành thì sẽ không biến mất chỉ vì cholesterol giảm xuống. Vì vậy, việc phát hiện sớm và đi kiểm tra kịp thời vẫn là điều quan trọng hơn cả.

Từ những cảnh báo này có thể thấy, mỡ máu cao không phải lúc nào cũng bộc lộ bằng vóc dáng. Đôi khi, cơ thể đã gửi tín hiệu ra ngoài qua những chi tiết rất nhỏ. Nhận ra sớm và chủ động kiểm tra là cách giúp giảm nguy cơ phải đối mặt với những biến cố tim mạch nghiêm trọng.