Trong mắt người thân và hàng xóm, bà Ma (ngoài 50 tuổi, sống tại Trung Quốc) vốn là hình mẫu sống kỷ luật hiếm có. Trước khi nghỉ hưu, bà làm kế toán, luôn đi ngủ đúng 22 giờ và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Trên giường ngủ của bà đặt chiếc gối cao su đắt đỏ, cạnh đầu giường có máy khuếch tán tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ. Bà thường khoe chỉ số giấc ngủ trên vòng tay thông minh tốt hơn 90% người khác.

Thế nhưng một buổi sáng, quá 6 giờ 30 vẫn chưa thấy vợ dậy, người chồng bước vào gọi thì thấy bà nằm bất động, lay mạnh không phản ứng, bàn tay đã lạnh ngắt. Xe cấp cứu tới nơi xác định bà đã ngừng tim đột ngột trong đêm.

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Con gái bà là Tiểu Lưu ôm xấp hồ sơ bệnh án cùng chiếc vòng tay thông minh đến gặp bác sĩ trong sự bàng hoàng. Càng đối chiếu dữ liệu, bác sĩ càng giật mình khi lần ra nguyên nhân trực tiếp cướp đi sinh mạng bà Ma ngay trên giường ngủ chính là đột tử do tim.

Theo giải thích của bác sĩ, trong đêm, tình trạng thiếu oxy trầm trọng kết hợp với áp lực huyết áp tăng vọt đột ngột đã làm mảng xơ vữa động mạch vành nứt vỡ, bít tắc hoàn toàn mạch nuôi tim hoặc kích hoạt rung tâm thất. Lúc này, trái tim đột ngột mất kiểm soát, chỉ còn rung lên hỗn loạn mà không thể bơm máu đi nuôi cơ thể, khiến não mất ý thức chỉ sau vài giây và tử vong trong vài phút.

Đáng nói, bi kịch này bắt nguồn từ 5 bí mật sức khỏe bị che giấu suốt thời gian dài đằng sau vẻ ngoài sống lành mạnh của bà Ma:

1. Nhầm tiếng ngáy như sấm với giấc ngủ sâu

Chồng bà Ma kể vài năm nay vợ ngáy rất to, nhưng cứ ngáy một lúc lại im bặt rồi mới hừ lên một tiếng. Trên vòng tay thông minh của bà, hệ thống từng nhiều lần bật cảnh báo đỏ vì độ bão hòa oxy máu ban đêm tụt xuống chỉ còn 78%, thấp hơn nhiều ngưỡng an toàn trên 95%, nhưng bà lại gạt đi vì nghĩ thiết bị hỏng.

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Thực chất, đây là dấu hiệu điển hình của hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Khi mô mềm vùng họng giãn ra làm bít đường thở, nồng độ oxy sụt giảm khiến não liên tục phát tín hiệu báo động, ép tim đập dồn và huyết áp tăng vọt suốt đêm.

Theo ước tính công bố trên tạp chí The Lancet Respiratory Medicine (năm 2019), khoảng 176 triệu người trong độ tuổi 30 đến 69 tại Trung Quốc mắc chứng bệnh này nhưng phần lớn chưa được chẩn đoán. Phụ nữ sau mãn kinh suy giảm nội tiết tố bảo vệ đường thở nên nguy cơ tăng vọt, song lại dễ nhầm lẫn triệu chứng với rối loạn mãn kinh thông thường.

2. Chỉ đo huyết áp ban ngày nên bỏ sót cơn tăng huyết áp ban đêm

Bà Ma có thói quen đo huyết áp tại nhà mỗi sáng sau ăn, thấy chỉ số quanh mức 130 mmHg liền yên tâm mình hoàn toàn khỏe mạnh. Bà không biết rằng ở người bình thường, huyết áp khi ngủ phải giảm từ 10 - 20% để tim và mạch máu nghỉ ngơi.

Ngược lại, mỗi lần bà Ma nín thở trong đêm, huyết áp lại dội ngược lên mức nguy hiểm. Tăng huyết áp ban đêm rất khó phát hiện qua khám sức khỏe ban ngày nhưng lại là yếu tố dự báo nhồi máu cơ tim và đột quỵ chính xác hơn.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM) chỉ ra rằng trong khi người bình thường dễ đột tử vào buổi sáng, thì bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ lại có tỷ lệ tử vong đột ngột tập trung cao nhất từ nửa đêm đến 6 giờ sáng, trùng khớp với thời điểm bà Ma gặp nạn.

3. Coi thường cơn tim đập nhanh thoáng qua

Trong phiếu khảo sát sức khỏe trước đó, bà Ma từng đánh dấu vào mục thường xuyên bị tim đập nhanh nhưng chưa bao giờ đi khám chuyên sâu vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện tuổi mãn kinh.

Theo các chuyên gia tim mạch, tim đập nhanh ngoài nguyên nhân do trà đặc hay thiếu máu còn có thể cảnh báo rung nhĩ hoặc rối loạn nhịp thất. Nghiên cứu tim mạch kinh điển Framingham chứng minh bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp khoảng 5 lần người bình thường.

Đáng ngại hơn, rối loạn nhịp thất có thể kích hoạt rung tâm thất khiến tim ngừng bơm máu đột ngột. Vì cơn rối loạn nhịp thường đến rồi biến mất nhanh, điện tâm đồ thông thường khó bắt được nên người có triệu chứng cần được theo dõi điện tâm đồ Holter 24 giờ.

4. Uống rượu vang, dùng thuốc ngủ làm tê liệt phản xạ tỉnh giấc

Con gái bà Ma tiết lộ mẹ mình duy trì thói quen uống một ly rượu vang đỏ mỗi tối vì tin giúp mềm mạch máu, đồng thời tự ý uống nửa viên thuốc ngủ suốt 6 tháng qua mỗi khi trằn trọc giữa đêm.

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Đây chính là sai lầm chí mạng với người bị ngưng thở khi ngủ. Rượu làm giãn cơ vùng hầu họng khiến đường thở dễ sụp đổ hơn, trong khi các loại thuốc ngủ như diazepam hay estazolam lại ức chế hệ thần kinh, làm tắt cơ chế tự đánh thức cơ thể khi đang nghẹt thở.

Ngoài ra, việc ngủ bù thất thường hay lệch giờ ngủ 1 đến 2 tiếng cũng phá vỡ nhịp sinh học. Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh theo dõi hơn 60.000 người khẳng định tính đều đặn của giấc ngủ còn dự báo nguy cơ tử vong chính xác hơn cả tổng thời lượng ngủ.

5. Phớt lờ chỉ số mỡ máu cao suốt 3 năm liền

Hồ sơ y tế cho thấy chỉ số mỡ máu của bà Ma vượt ngưỡng liên tục trong 3 năm kèm khuyến nghị tái khám, siêu âm động mạch cảnh đã xuất hiện nhiều mảng xơ vữa nhưng bà vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì cơ thể chưa đau đớn.

Các bác sĩ tim mạch cảnh báo mảng xơ vữa ở động mạch cảnh là tấm gương phản chiếu tình trạng hẹp tắc tương tự tại động mạch vành nuôi tim. Khi mảng xơ vữa bất ngờ nứt vỡ sẽ hình thành cục máu đông bít kín lòng mạch, gây ngừng tim tức thì ngay trong giấc ngủ.

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Sau bi kịch của vợ, chồng bà Ma được con gái đưa đi đo đa ký giấc ngủ, phát hiện mắc chứng ngưng thở khi ngủ mức độ trung bình và đã phải dùng máy thở hỗ trợ CPAP mỗi đêm. Đừng để sự chủ quan trước những dấu hiệu nhỏ biến giấc ngủ tưởng chừng yên bình thành ranh giới sinh tử.

Nguồn và ảnh: AB, QQ