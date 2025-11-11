Phát hiện nhiều sai phạm tại khách sạn ở Hà Nội bị tố "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền

Theo đó, ngày 10/11, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được thông tin khách sạn Royal Hostel số 19 Hàng Cháo “bùng” phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến sáng ngày 11/11, Công an phường đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến Công an phường Ô Chợ Dừa để làm rõ sự việc. Tại Công an phường, bà N.T.Q.H - chủ cơ sở Royal Hostel và anh A - người trông nhà cho biết, cơ sở có nhận đặt phòng của 1 khách tên là N.Y.Q qua App AGODA. Nhưng ngày 7/11, khách không đến nhận phòng. Đến khoảng 2 giờ ngày 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.A - người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và gửi lên mạng. Sau đó, bà H đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra bà H. đã liên hệ bên App AGODA để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xoá bài trên TikTok.

Chủ sở và nam nhân viên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chị H, chủ cơ sở cho biết, cơ sở mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Lúc vắng khách cơ sở mới thỉnh thoảng vận dụng cho khách thuê ngắn hạn.

Công an phường đồng thời kiểm tra hành chính đối với cơ sở, ghi nhận các vi phạm, tồn tại sau: Cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú vi phạm điểm b khoản 1 điều 9 nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Thứ 2, hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh về an ninh trật tự vi phạm điểm a khoản 4 điều 12 nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Thứ 3, không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng theo điểm a khoản 1 điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025. Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một cô gái trẻ có tài khoản N.Y.Q. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình bị khách sạn “bùng phòng” dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… đến check-in muộn.

Cụ thể, theo chủ tài khoản đăng tải, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Toàn bộ tiền đặt phòng, chị đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng ngày 10/11.

Do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội của người này gặp bất lợi. Đến rạng sáng ngày 9/11 chị Q. mới có mặt để nhận phòng. Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.