Phát hiện nhiều tài khoản đột nhiên nhận được hàng loạt khoản tiền nhỏ, từ 1.000 – 20.000 đồng

Công an tỉnh tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mang tên “chuyển nhầm tiền” đang có dấu hiệu gia tăng.

Vào dịp Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao, tội phạm công nghệ cao đã triển khai nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nhận diện rõ các thủ đoạn này, đồng thời nắm vững quy trình xử lý để bảo vệ tài sản và tránh các rắc rối pháp lý không đáng có.

Hiện nay, tội phạm mạng thường xuyên dàn dựng các kịch bản đánh vào tâm lý lo lắng hoặc sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản qua hai thủ đoạn chính:

Thứ nhất là thủ đoạn "Chuyển tiền mồi". Các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả danh là người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục thúc ép, đe dọa yêu cầu nạn nhân phải chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Thứ hai là thủ đoạn "Hỗ trợ lấy lại tiền". Lợi dụng việc người dân đăng tải thông tin cầu cứu trên mạng xã hội sau khi thực hiện giao dịch nhầm lẫn, các đối tượng sẽ giả danh cán bộ ngân hàng để tiếp cận. Chúng cam kết hỗ trợ lấy lại tiền nhanh chóng, từ đó yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do xác minh thông tin, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP. Sau khi nạn nhân quét mã QR sẽ thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số dư hiện có.

Công an cũng khuyến cáo nếu rơi vào tình huống chuyển nhầm tiền, để đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng quy định pháp luật, người dân cần tuân thủ các bước sau:

Đối với người chuyển nhầm tiền: Lưu trữ bằng chứng giao dịch (ảnh màn hình, mã tra soát) và thông báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu lệnh tra soát. Tuyệt đối không tự ý liên hệ đe dọa người nhận hoặc thực hiện theo yêu cầu chuyển phí của người lạ trên mạng. Nếu người nhận không hợp tác, hãy trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm: Tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác để sử dụng. Hành vi cố tình chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội chiếm giữ trái phép tài sản" (Điều 176 Bộ luật Hình sự) với hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù. Người dân cần thông báo cho ngân hàng và chỉ thực hiện hoàn trả thông qua hệ thống chính thống hoặc có sự chứng kiến của cơ quan nhà nước như lực lượng Công an.

Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là giao dịch có giá trị lớn, cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 Không": Không cung cấp mã OTP; không quét mã QR hoặc bấm link lạ; không làm việc qua điện thoại với người tự xưng là cán bộ ngân hàng hay Công an mà không có giấy mời chính thức. Khi gặp sự cố, hãy kịp thời phối hợp với cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định.



